"Ennek nem lett volna szabad megtörténnie" – Gáspár Zsolti rokonaként gyászolja a hirtelen elhunyt Dudás Mikit

Gáspár Zsolti még most sem tért magához Dudás Miki halála kapcsán, aki január 5-én tragikus hirtelenséggel halt meg. Zsolti Gazda a Borsnak elárulta, milyen érzések kavarogtak benne, amikor megtudta a lesújtó hírt.

Gáspár Zsolti farmját a kajakos is megjárta, a harmadik évadban majdnem döntős lett - a gazda szerint Miki egy jószívű maci volt (Fotó: Szabolcs László)

Gáspár Zsolti Dudás Mikiről: „Ez borzalmas, itt lenne még a helye közöttünk!”

Dudás Miki Farm VIP-s szereplésére mindannyian emlékszünk, hiszen a harmadik évadban a 16 fős mezőnyben egészen a döntő közeléig jutott, végül az előkelő harmadik helyen végzett. A játék során végig kitartó, elszánt és sportszerű maradt; még akkor is, amikor a feladatok fizikailag és mentálisan is komoly kihívást jelentettek. Gáspár Zsolti lapunknak adott interjújában elmesélte, milyennek ismerte meg Dudás Miklóst.

Itt találkoztam vele először a Farmon, ott volt velünk, egy tisztességes, mindenben segítőkész, vidám sportolót ismertem meg a személyében. Mindenben részt vett, a játékokban, termelésben is, nagyon becsületes volt. Nem igaz, hogy agresszív volt, pedig első pillantásra még megijedtem tőle a külseje alapján, de aztán megtapasztaltam, hogy ő egy jószívű, nagy maci volt

- kezdi Zsolti Gazda, aki levegőt sem kapott, amikor megtudta, hogy mi történt.

A kislányom hívott fel a szörnyű hírrel, ő nagyon szurkolt neki nemrég a bokszmeccsein. Mikor meghallottam, teljesen ledöbbentem, végigszaladt rajtam a hideg. Ilyen fiatalon, ilyen gyönyörű családdal hogyan mehetett el, egész egyszerűen felfoghatatlan. Ennek nem lett volna szabad megtörténnie.

Január 5-én érkezett a szörnyű hír, de egyelőre nem tudni, Dudás Miki hogy halt meg. A Farm VIP műsorában alázatosan állt hozzá a munkához, fontos tagja volt a sárga csapatnak (Fotó: TV2)

Dudás Miki meghalt, Gáspár Zsolti unokatestvéreként gyászolja

A Farm VIP Zsolti Gazdája szerint egy fiatalember elvesztése önmagában véve is borzalmas, édesapja története azonban még inkább súlyosbítja a családi körülményeket.

Miki édesanyja most temette el a férjét, most pedig a fiát is elveszítette, nagyon sajnálom őt, nem is tudom, hogy hogy lehet ezt feldolgozni. Nagyon nagy sportoló volt, és nagy dolgokat vitt véghez, ő tényleg letett valamit az asztalra. Én is gyászolok; úgy sajnálom, mintha a saját rokonom vagy unokatestvérem lett volna. Szeretnék az egész Gáspár család nevében tiszta szívből, őszinte részvétet nyilvánítani a gyászoló családnak, édesanyjának, feleségének és a pici gyerekeinek is, búcsúzunk tőle a Farm VIP stábja nevében is!

– zárta gondolatain elkeseredetten Gáspár Zsolt.