Ez várhat Dudás Miki félárván maradt gyermekeire - Tragédia utáni jogi hercehurca

A Dudás Miki körül kialakult tragikus ügy nemcsak egész Magyarországot rázta meg, hanem komoly jogi kérdéseket is felvetett. A történtek után sokakat foglalkoztathat az a kérdés, hogy mi lesz Dudás Miki örökségének sorsa, hogyan alakul a hagyatéki eljárás, és legfőképpen az, hogy mi vár a hirtelen elhunyt sportoló két kiskorú gyermekére?

Dudás Miki halála az egész országot megrendítette (Fotó: TV2)

Dudás Miki gyermekei előtt nehéz út állhat

Lapunk ennek járt utána, és hagyatéki ügyvéd segítségével próbáltuk megérthetővé tenni ezt a rendkívül bonyolult folyamatot.

Mivel a gyermekek kiskorúak, minden jognyilatkozatot az édesanyjuk tesz meg a nevükben, mint törvényes képviselő. Ez azt jelenti, hogy a hagyatéki tárgyaláson ő nyilatkozik arról, hogy elfogadják-e az örökséget, vagy sem

– válaszolt a kérdésünkre általánosságban Dr. Nagy Rudolf örökség jogi ügyvéd. Itt jött egy kényes pont. Az örökség ugyanis nemcsak vagyonból állhat, hanem tartozásokból is. Habár nincs hiteles információnk arról, hogy Mikinek tartozása lett volna, fontos megemlíteni:

Ha az édesanya elfogadja a hagyatékot a gyermekek nevében, akkor nemcsak az esetleges ingatlanokat, pénzt vagy más vagyontárgyakat fogadják el, hanem az elhunyt esetleges tartozásait is

– magyarázta a Borsnak az ügyvéd.

Dudás Miki sikeres résztvevője volt a kajakozó Európa-bajnokságnak (Fotó: Tumbász Hédi)

Dudás Miki halála után a gyámhatóság is beleszólhat a hagyaték sorsába

Dudás Miki gyermekei örökségét – legyen szó ingatlanról, pénzről, vagy ingóságokról – nagykorúságukig az édesanyjuk kezeli, kizárólag a gyermekek érdekében. Ugyanakkor bizonyos esetekben beleszólhat a gyámhatóság is: abban az esetben, ha a hagyaték elfogadása nem szolgálja a kiskorúak érdekeit – ilyen az az eset is, ha adósság terheli –, akkor a gyámhatóság vizsgálja meg a döntést.

Ha a hagyaték előnyös, például tehermentes ingatlan vagy pozitív vagyon van mögötte, akkor nincs szükség külön gyámhatósági jóváhagyásra. Amennyiben viszont adósságokkal terhelt, az édesanya vissza is utasíthatja az örökséget a gyermekek nevében

– folytatta Dr. Nagy Rudolf. A folyamat az önkormányzaton indul. Ők veszik fel a hagyatéki leltárt, majd értesítik az örökösöket – jelen esetben a két gyermeket, az édesanyjukon keresztül. Ezután a közjegyző előtt zajlik a hagyatéki tárgyalás, ahol eldől minden részlet. Mivel két törvényes örökös van, az örökség – ha elfogadják – fele-fele arányban illeti meg őket.