„Szakítás, elköltözés, bántások” - Dudás Miki szívszorító vallomást tett szerelméről

A világbajnok kajakozó élete tavaly alapjaiban rengett meg, miután édesapját brutálisan megverték. De Dudás Miki párja akkor is mellette állt, a bajban is támaszkodhatott Szigligeti Ivettre, aki az elsők közt rohant a kórházba, amikor megtudta, mi történt apósával. Merthogy bármi történt is köztük, amióta Dudás Miki és Szigligeti Ivett összejöttek, sose szűntek meg szeretni egymást...

Dudás Miki gyermekei mindig számíthatnak édesapjukra Fotó: Facebook/Dudás Miki

Dudás Miki: Volt, hogy szörnyen viselkedtem Ivettel!

A korábbi élsportoló hétvégén egy közös fotóval köszöntötte gyermekei anyját, Szigligeti Ivettet a 11. évfordulójuk alkalmából. Dudás Miki a képhez annyit írt: „11 éve vagyok a legszerencsésebb, hogy az Élet összehozott Veled.” A szerelmes poszt alá rengeteg rengeteg komment érkezett, a legtöbb arról szólt, hogy remélik, végre így is marad a pár, szeretetben, békességben.

„Valóban mozgalmas évek vannak mögöttünk” – kezdte a Borsnak a sztárapuka.

Történt minden ezalatt a 11 év alatt, szakítás, elköltözés, bántások, de a két közös gyermekünkről mindig együtt gondoskodtunk. Még a legnagyobb balhék közt is mindkettőnk számára Narci és Miló volt a legfontosabb, miattuk mindig félre tudtuk tenni a kettőnk közti feszültséget. Mert ők a legfontosabbak, történjék bármi is köztünk. De szerencsére minden rendben köztünk, együtt élünk. Mert ez nem, vagyis ez sem változott közöttünk, hogy mindig mindent meg tudunk beszélni. De az biztos, hogy több dolog történt már köztünk, mint akik 30 éve vannak együtt

– tette hozzá nevetve.

„Csináltam hülyeségeket”

Dudás Miki azt sem tagadja, hogy volt egy időszak, amikor rengeteg olyan dolgot tett, amivel nagyon megbántotta Ivettet, aki egy idő után nem tudott szemet hunyni a folyamatos bulizás, a csajozás felett.

Nagyon fiatalok voltunk, amikor összejöttünk, Ivett 20 én, 24, de hatalmas szerelem lett köztünk. Mi tényleg komolyan gondoltuk, hogy együtt akarunk megöregedni. Aztán jött a doppingügyem, ami annyira megborított, mert nekem az egész addigi életem a kajakozásról, a versenyzésről szólt, hogy belevetettem magam a hülyeségekbe. Hiába tudtam, hogy ezzel őt bántom, de ment nagyban a bulizás, mindig volt valakivel elmenni mulatni. Ezzel akartam búfelejteni, de ezt nyilván senki nem tudja tolerálni egy párkapcsolatban. Rengeteget veszekedtünk, de sose szűntünk meg szeretni egymást, még akkor sem, amikor 2023-ban úgy döntöttünk, külön folytatjuk. Akkor is mindig beszéltünk, már csak a gyerekek miatt is, mindig tudtuk a másikról mi van vele. És azt, amit apa kórházba kerülése után tett, azt sosem fogom neki elfelejteni, mindenben segített. Így visszagondolva tényleg szerencsés vagyok, hogy ő van nekem!

– fogalmazott Dudás Miki feleségéről.