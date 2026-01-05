Dudás Miki egy része már korábban, édesapjával együtt meghalt

Újabb tragédia rázta meg a magyar sportvilágot: Dudás Miki, világbajnok kajakos 34 évesen hunyt el 2026. január 5-én. Élete során számos megpróbáltatás érte, köztük édesapjának tragikus halála, amely mély nyomot hagyott benne, és meghatározó volt számára. A sportoló halálhíre mindenkit sokkolt, hiszen Miki mindig az erő, a kitartás és a család iránti szeretet jelképe volt.
Azon a végzetes augusztusi napon Dudás Miki édesapját brutálisan megverték egy benzinkúton. Hatan támadtak rá, de elég volt egyetlen ütés. Ezután István elesett és a betonba vágta a fejét. A brutális támadás után hosszú ideig kómában feküdt, és végül 2025 februárjában hunyt el. Miki további életére mély nyomot hagyott ez a veszteség, és bár próbált erős maradni a családja és gyerekei számára, a tragédiát nehezen tudta feldolgozni.
Nemhogy halványodni kezdenének a támadás, a végzetes ütés emlékei, egyre élesebben látok mindent, mint egy lassított felvételen, de bármennyire lassú ez a felvétel, én mégse érek oda apához, hogy meg tudjam akadályozni… És ami utána jött, látni életerős, mindig vidám édesapámat, ahogy elfogy, ahogy megy ki belőle az élet, hogy csak a gépek tartják életben. Látni a szenvedését, hogy fájdalmai vannak, hogy még öntudatlan állapotban is kiabál a fájdalomtól, ezt nem kívánom senkinek! Bármennyire brutálisan hangzik, megváltás volt a halála, mert ő sem szeretett volna magatehetetlenül, a teste rabjaként élni, de egy részünk vele halt!
– nyilatkozta korábban Miki a Borsnak.
A családja körében mindig is a támogatás és a szeretet jelentette a kapaszkodót, ám a tragédia meghatározta a mindennapjait. A sportoló korábban is többször beszélt arról, hogy a családi tragédia és az édesapja elvesztése után már sosem tudott teljesen önmaga lenni, és a fájdalom sokszor megakadályozta, hogy újra könnyed és vidám életet élhessen, bár próbálta magát tartani.
Mi most egy nagyon nehéz időszakban vagyunk. Nekem két gyerekem van. A kislányom és a kisfiam és a párom, tartja bennem a lelket, illetve anyával is próbáljuk egymást segíteni. A testvérem is, aki próbál szintén mindenben támogatni. A nagyszülők is, akik még élnek, ők is próbálnak segíteni.
Miki életében mindig is fontos szerepet játszott a családja mellett, a munka és a sport. A kajakos a Pesterzsébeti piacon is több üzletet vezetett a szülei mellett, de a magánéleti és lelki nehézségek egyre nagyobb terhet jelentettek számára. A történtek után egyre inkább elzárkózott, és csak a gyerekeinek próbált vidám apuka maradni, miközben a múlt súlya folyamatosan nyomta a vállát.
Dudás Miki halálának híre azonnal bejárta a magyar és nemzetközi sajtót, a rajongók és a sporttársak együtt éreznek a családdal. A család most a gyászban és az emlékekben találja meg a vigaszt, a rajongók pedig a közösségi oldalakon búcsúznak a kiváló apától és sportolótól.
