Dudás Miki egy része már korábban, édesapjával együtt meghalt

Dudás Miki párja, Szigligeti Ivett és két gyermeke tartotta benne sokáig a lelket

Dudás Miki családja tartotta benne a lelket

A családja körében mindig is a támogatás és a szeretet jelentette a kapaszkodót, ám a tragédia meghatározta a mindennapjait. A sportoló korábban is többször beszélt arról, hogy a családi tragédia és az édesapja elvesztése után már sosem tudott teljesen önmaga lenni, és a fájdalom sokszor megakadályozta, hogy újra könnyed és vidám életet élhessen, bár próbálta magát tartani.

Mi most egy nagyon nehéz időszakban vagyunk. Nekem két gyerekem van. A kislányom és a kisfiam és a párom, tartja bennem a lelket, illetve anyával is próbáljuk egymást segíteni. A testvérem is, aki próbál szintén mindenben támogatni. A nagyszülők is, akik még élnek, ők is próbálnak segíteni.

Miki életében mindig is fontos szerepet játszott a családja mellett, a munka és a sport. A kajakos a Pesterzsébeti piacon is több üzletet vezetett a szülei mellett, de a magánéleti és lelki nehézségek egyre nagyobb terhet jelentettek számára. A történtek után egyre inkább elzárkózott, és csak a gyerekeinek próbált vidám apuka maradni, miközben a múlt súlya folyamatosan nyomta a vállát.

Dudás Miki halálának híre azonnal bejárta a magyar és nemzetközi sajtót, a rajongók és a sporttársak együtt éreznek a családdal. A család most a gyászban és az emlékekben találja meg a vigaszt, a rajongók pedig a közösségi oldalakon búcsúznak a kiváló apától és sportolótól.