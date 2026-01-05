Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Így emlékszik Dudás Mikire barátja, Csuti

Dudás Miki
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 16:50 / FRISSÍTÉS: 2026. január 05. 17:36
emlékCsutiFarm VIP
Az év első hétfőjén feketébe borult az ország. A Bors ugyanis elsőként írta meg a hírt, hogy tragikus hirtelenséggel elhunyt Dudás Miki. Az olimpikonról most jóbarátja emlékezik meg, akivel egy közös műsorban lettek jóban.
Magyar Adrián
A szerző cikkei

Megtörtént az, amire senki sem számított, de még a legvadabb álmaiban sem. Az egész ország legtaglózott a szalagcímen, ami először a Borson jelent meg. Az állt rajta, hogy Dudás Miki meghalt. Rengetegen tisztelték, szerették, kezdve a közeli barátoktól a sporttársakon át azok, akikkel közösen szerepelt különböző műsorokban. A kajakos élete egyik legnagyobb teljesítményét érte el az élsport után, amikor a TV2 Farm VIP 3. évadában egésze a dobogó harmadik fokáig menetelt, ahol hősies kűzdelem árám, de a döntőben alulmaradt ifj. Schóbert Norberttel és Smaltig Dalmával szemben.

Dudás Miki
Dudás Miki és Csuti nagyon szoros barátságba kerültek a Farm VIP alatt, a műsort követően is jó maradt a viszony (Fotó: TV2)

„Borzalmasan érintett a hír. Nagyon közeli kapcsolatba kerültünk a farmon, hiszen hosszú ideig együtt éltünk. 

Emiatt sok mindenben segítettük egymást a termelési feladatokban és minden másban is, ráadásul a döntőre is együtt érkeztünk.

 A forgatás végeztével is kapcsolatban maradtunk: rengetegszer beszéltünk, többször találkoztunk a gyermekeink születésnapjain. Úgy tudtam, hogy igyekszik rendezni az életét, hiszen nemrég egy sportműsorban is szerepelt, és a családja is mellette volt. Nyilván az édesapukája halála egy óriási dráma volt az életében. Emlékszem, abban az időben rengeteget beszélgettünk erről”  – árulta el Csuti a Borsnak.

Még csak találgatni lehet, hogy Dudás Miki miben halt meg, de az idegenkezűséget kizárták - Fotó: TV2

Csuti teljesen ledöbbent, amikor meghallotta barátja halálhírét, sőt, Dudás Miki családját is sokkolta a hír

 Azonban nem csak a bronzérmet, de rengeteg barátságot is köszönhetett a műsornak. Ilyen Szabó András Csuti is, akivel a produkció után is szoros maradt a kapcsolata.
„Sok közös emlékünk és képünk van a műsorból és az azt követő időszakról, nagyon hiányozni fog. 

Szeretném őszinte részvétemet kifejezni a család számára és ha bármiben tudok segíteni, akkor számíthatnak rám

 – zárta sorait az üzletember a Borsnak.

@borsonline

Meghalt Dudás Miki! Január 5-én, 13 órakor kaptuk a szörnyű hírt, hogy meghalt a magyar világbajnok kajakozó. #bors #dudásmiki #gyász #tragédia #kajakozó #rendőrség

♬ eredeti hang – Bors - Bors

