Curtis látványos átalakulása: durva mélypontoktól a boldog házasságig!

Curtis neve ma már megkerülhetetlen a hazai zene és televíziós világban. Az újpesti rapper nemcsak slágereivel, hanem élettörténetével is sokakat inspirál. Karrierje hullámvölgyekkel tarkított, magánélete pedig nem egyszer került a címlapokra. Most azonban minden jel arra utal: Curtis végleg sínre tette az életét – szakmailag és érzelmileg is.

Széki Attila Curtis rátalált a boldogságra (Fotó: Mediaworks)

Curtis karrierje: az utcától a tévés trónig

Curtis művészneve nem véletlen: példaképe az ikonikus amerikai rapper, 50 Cent, azaz Curtis Jackson volt. A névhez pedig karrier is társult: első komolyabb sikere az Újpest a negyedem című dal volt, amelyben Ganxsta Zolee is feltűnt. A BLR-rel való együttműködés után 2011-ben Majkával alkották a slágereket – Belehalok, Nekem ez jár, Csak te létezel – ezzel foglalva trónt a magyar raptörténelembe.

Bár Majka árulása után külön utakra léptek, Curtis hamar visszatalált önmagához. Vendégszerepelt a Hooligans metálalbumán, coach lett a The Voice-ban, 2025-ben pedig már a Megasztár zsűrijében bizonyította szakmai kiválóságát. Karrierje felfelé ível, hitelessége pedig erősebb, mint valaha.

Hatalmas tanulópénz: Curtis rögös útja

Curtis magánélete sem volt mindig botrányoktól mentes. Egykor Csobot Adéllal alkotott egy párt, majd egy súlyos hibát is elkövetett, amelyet később nyíltan megbánt. Azóta azonban sokat változott: önismeret, felelősségvállalás és családközpontú gondolkodás jellemzi.

Boldog befejezés: házasság Barnai Judittal

2025-ben Curtis titokban feleségül vette Barnai Judit kosárlabdázót. Az újpesti Polgármesteri Hivatalban tartott meghitt ceremónián család és barátok vették körül őket, a gyűrűket pedig Curtis fia, Doncsi vitte – könnyeket csalva ezzel mindenki szemébe. A rapper ma már kiegyensúlyozott férj és édesapa.

A tinédzserkori fotó nem hazudott: valóban jót tettek neki az évek. Curtis története bizonyítja, hogy mindig van visszaút – és új kezdet.