Curtis látványos átalakulása: durva mélypontoktól a boldog házasságig!

Curtis neve ma már megkerülhetetlen a hazai zene és televíziós világban. Az újpesti rapper nemcsak slágereivel, hanem élettörténetével is sokakat inspirál. Karrierje hullámvölgyekkel tarkított, magánélete pedig nem egyszer került a címlapokra. Most azonban minden jel arra utal: Curtis végleg sínre tette az életét – szakmailag és érzelmileg is.
Curtis művészneve nem véletlen: példaképe az ikonikus amerikai rapper, 50 Cent, azaz Curtis Jackson volt. A névhez pedig karrier is társult: első komolyabb sikere az Újpest a negyedem című dal volt, amelyben Ganxsta Zolee is feltűnt. A BLR-rel való együttműködés után 2011-ben Majkával alkották a slágereket – Belehalok, Nekem ez jár, Csak te létezel – ezzel foglalva trónt a magyar raptörténelembe.
Bár Majka árulása után külön utakra léptek, Curtis hamar visszatalált önmagához. Vendégszerepelt a Hooligans metálalbumán, coach lett a The Voice-ban, 2025-ben pedig már a Megasztár zsűrijében bizonyította szakmai kiválóságát. Karrierje felfelé ível, hitelessége pedig erősebb, mint valaha.
Curtis magánélete sem volt mindig botrányoktól mentes. Egykor Csobot Adéllal alkotott egy párt, majd egy súlyos hibát is elkövetett, amelyet később nyíltan megbánt. Azóta azonban sokat változott: önismeret, felelősségvállalás és családközpontú gondolkodás jellemzi.
2025-ben Curtis titokban feleségül vette Barnai Judit kosárlabdázót. Az újpesti Polgármesteri Hivatalban tartott meghitt ceremónián család és barátok vették körül őket, a gyűrűket pedig Curtis fia, Doncsi vitte – könnyeket csalva ezzel mindenki szemébe. A rapper ma már kiegyensúlyozott férj és édesapa.
A tinédzserkori fotó nem hazudott: valóban jót tettek neki az évek. Curtis története bizonyítja, hogy mindig van visszaút – és új kezdet.
