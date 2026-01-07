Curtis is felköszöntötte barátját, Ganxsta Zolee-t születésnapján

Curtis a 24 óráig elérhető Instagram-sztorijában köszöntötte fel barátját, Ganxsta Zolee-t születésnapja alkalmából. A köszöntést egy fényképpel toldotta meg, melyről egyértelműen látszik, hogy nem ma készült. A népszerű rapper ma lett 60 éves. A kerek számot Instagram-poszttal ünnepelte.

Ganxsta Zolee 60 éves lett

Fotó: Móricz István

Isten éltessen Zolika

– írta a sztoriban Curtis, melyekhez szív, korona és torta emojikat illesztett.

Forrás: Curtis Instagram-sztori

Ganxsta Zolee 60 éves lett

A rapper saját Instagram-oldalán is megosztotta, hogy elérte a bűvös kerek számot: 60 éves lett. A születésnapját pedig egy kis rímmel toldotta:

60 éves lettem én, meglepetés e költemény, mellyel e hófödte szegleten, meglepem magam-magam. Köszi a köszöntéseket! Aki velem, nem ellenem! Előre a végtelenbe és tovább

– írta a poszthoz.

Hát kerek évszámhoz érkeztünk

– mondja a videóban a népszerű rapper, majd megköszönte mindazoknak, akik felköszöntötték.

Ahogy Mester Tomi barátom mondta, hogy ha "holnap halálnak halálával halunk meg, akkor sem lehet egy szavunk sem", mert amit kaptunk eddig a jó Istentől, az már csodálatos

Majd hozzátette:

De azért én még szeretnék nagyon sok időt kérni, mert rengeteg dolgom van még, rengeteg tervem van és ígéreteket is tettem, amit az ember fia csak úgy nem szeg meg, ugyebár?!

Végül Ganxsta elmondta, hogy érkezik a következő hatvan év.