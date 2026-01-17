Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Antal, Antónia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Csuti nem akarta elhinni, mit mondanak az RTL-en a 3%-os hitelről

hitel
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 17. 10:44
Cápák közöttRTLWáberer GyörgyCsuti
Nem mindennapi jelenetet láthattunk az RTL-en. Csuti feltöltött egy videót, amiben a köztudottan ellenzéki csatornán dicsérik a 3%-os hitelt.
Bors
A szerző cikkei

Az RTL Cápák között című műsorának egyik friss adása váratlan politikai és gazdasági áthallásokat indított el a közösségi médiában. A befektetők és a vállalkozók közti diskurzus ezúttal messze túlnőtt a stúdió falain, miután egy, a kormány által támogatott hitelkonstrukció került szóba főműsoridőben, ráadásul egy olyan csatornán, amelyet nem a kormányzati gazdaságpolitika támogatójaként tartanak számon. A jelenet azért is volt figyelemre méltó, mert nem egy politikus, hanem az ország egyik legismertebb milliárdosa, Wáberer György fogalmazta meg a kérdést, amit később Szabó András Csuti sem hagyott szó nélkül.

Még Csutit is meglepte Wáberer György álláspontja.
Csuti felhívta a követői figyelmet Wáberer György váratlan tanácsára (Fotó: Markovics Gábor)

Csuti Wáberer György éleslátását dicsérte

A Cápák közöttben Wáberer György a versenyzőknek szegezte a kérdést: „Miért nem banki hitelt vesznek fel? Kis- és középvállalkozásoknak nagyon kedvező hitelt adnak, a 3 százalékosat”. A mondat azonnal hullámokat vert, hiszen az RTL műsorában egy olyan, államilag támogatott hitelről esett szó, amelyet a kormány hónapok óta hangsúlyosan népszerűsít a hazai vállalkozások körében. Sok néző számára volt meglepő, hogy egy ellenzéki kereskedelmi csatornán, ráadásul egy milliárdos üzletember szájából hangzik el pozitív példaként ez a lehetőség.

Olykor minden csatornán vannak jó tartalmak

A jelenet után nem sokkal Csuti is reagált a felvetésre egy videóban, ahol kiemelte a történés lényegét: 

Rengeteg hozzászólást láttam ezzel kapcsolatban, hogy Úristen, hogy lehet, hogy ezen a csatornán ilyet mondanak? Na, most szerintem, ami rossz, az rossz. Teljesen mindegy, hogy a 6-os, a 7-es vagy az 56-os csatornán hangzik el. Ami meg jó, az jó. Ennyire egyszerű

 – fogalmazott az édesapa a 3%-os hitel kapcsán.

Egy kedvező hitelkonstrukcióval pártpolitikától függetlenül mindenki jól jár

A reakciók alapján jól látszik, hogy a kérdés már rég nem pusztán a vállalkozásfinanszírozásról szól. Sokan politikai állásfoglalást véltek felfedezni Wáberer szavaiban, mások viszont épp azt emelték ki, hogy az üzleti racionalitás felülírja a pártpolitikai törésvonalakat. A történet tanulsága talán éppen az, hogy egy gazdaságilag kedvező konstrukció megítélése nem feltétlenül ideológiai kérdés, még akkor sem, ha a közéletben szinte minden azzá válik.

Az biztos, hogy ritkán fordul elő, hogy egy szórakoztató műsor ilyen élénk közéleti vitát generáljon. A Cápák között most mégis elérte ezt, és akaratlanul is rávilágított arra, hogy bizonyos gazdasági lehetőségek megítélésében olykor a legkülönbözőbb világok szereplői is ugyanarra a következtetésre jutnak.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu