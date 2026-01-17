Csuti nem akarta elhinni, mit mondanak az RTL-en a 3%-os hitelről

Az RTL Cápák között című műsorának egyik friss adása váratlan politikai és gazdasági áthallásokat indított el a közösségi médiában. A befektetők és a vállalkozók közti diskurzus ezúttal messze túlnőtt a stúdió falain, miután egy, a kormány által támogatott hitelkonstrukció került szóba főműsoridőben, ráadásul egy olyan csatornán, amelyet nem a kormányzati gazdaságpolitika támogatójaként tartanak számon. A jelenet azért is volt figyelemre méltó, mert nem egy politikus, hanem az ország egyik legismertebb milliárdosa, Wáberer György fogalmazta meg a kérdést, amit később Szabó András Csuti sem hagyott szó nélkül.
A Cápák közöttben Wáberer György a versenyzőknek szegezte a kérdést: „Miért nem banki hitelt vesznek fel? Kis- és középvállalkozásoknak nagyon kedvező hitelt adnak, a 3 százalékosat”. A mondat azonnal hullámokat vert, hiszen az RTL műsorában egy olyan, államilag támogatott hitelről esett szó, amelyet a kormány hónapok óta hangsúlyosan népszerűsít a hazai vállalkozások körében. Sok néző számára volt meglepő, hogy egy ellenzéki kereskedelmi csatornán, ráadásul egy milliárdos üzletember szájából hangzik el pozitív példaként ez a lehetőség.
A jelenet után nem sokkal Csuti is reagált a felvetésre egy videóban, ahol kiemelte a történés lényegét:
Rengeteg hozzászólást láttam ezzel kapcsolatban, hogy Úristen, hogy lehet, hogy ezen a csatornán ilyet mondanak? Na, most szerintem, ami rossz, az rossz. Teljesen mindegy, hogy a 6-os, a 7-es vagy az 56-os csatornán hangzik el. Ami meg jó, az jó. Ennyire egyszerű
– fogalmazott az édesapa a 3%-os hitel kapcsán.
A reakciók alapján jól látszik, hogy a kérdés már rég nem pusztán a vállalkozásfinanszírozásról szól. Sokan politikai állásfoglalást véltek felfedezni Wáberer szavaiban, mások viszont épp azt emelték ki, hogy az üzleti racionalitás felülírja a pártpolitikai törésvonalakat. A történet tanulsága talán éppen az, hogy egy gazdaságilag kedvező konstrukció megítélése nem feltétlenül ideológiai kérdés, még akkor sem, ha a közéletben szinte minden azzá válik.
Az biztos, hogy ritkán fordul elő, hogy egy szórakoztató műsor ilyen élénk közéleti vitát generáljon. A Cápák között most mégis elérte ezt, és akaratlanul is rávilágított arra, hogy bizonyos gazdasági lehetőségek megítélésében olykor a legkülönbözőbb világok szereplői is ugyanarra a következtetésre jutnak.
