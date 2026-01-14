Csonka Mike 20 év után találkozott a fiával: „Olyan kapcsolat alakult ki kettőnk között, amit már semmi és senki nem választhat el"

Mély érzelmekkel, spirituális felismerésekkel és nem kevés fizikai-lelki megterheléssel teli időszakon van túl Csonka Mike, aki egy különleges amerikai utazással zárt le egy hosszú, sorsfordító fejezetet az életében. Az út azonban nem a repülőtéren kezdődött: itthon egy nagyszabású jótékonysági koncerttel, hittel, közösségi összefogással és egy régi, fájdalmas hiány beteljesítésének reményével indult. Mike számára ez az időszak egyszerre szólt adakozásról, hitről, családról, veszteségről és újratalálkozásról – mindarról, ami szerinte igazán számít az életben.

Csonka Mike amerikai útja bővelkedett a mély érzésekben (Fotó: Bors)

Csonka Mike rögtön a reptérre sietett a gáláról

A Csodát a csodákért mozgalom keretében megszervezett koncerten olyan ismert előadók álltak színpadra, mint Gáspár Laci, Radics Gigi vagy Takács Nikolas. Az esten mintegy ötszáz résztvevő vett részt, és 2,8 millió forint gyűlt össze, amelyet Mike a Flóra Alapítványnak ajánlott fel. Amint a karitatív cél teljesült, szinte azonnal útnak is indult Amerikába, hogy húsz év után végre személyesen is találkozhasson a fiával. A koncert és az utazás szinte egyetlen folyammá olvadt össze.

Beleőszültem jóformán, de meglett az eredménye. A koncert után egyből a reptéren voltam, nagyon izgalmas volt, még le sem ülepedtek az élmények, már úton voltam Amerikába

– árulta el Mike. Később, a hazatérést követően egyébként a szervezete jelezte a túlterhelést: napokig nem tudott aludni, rosszul volt, amit a jetlag és az extrém tempó számlájára ír.

Leírhatatlan érzéseket szabadított fel benne a találkozás

„Amikor újra találkoztunk, az hatalmas öröm volt számomra, de amikor el kellett válnunk, az nagyon fájt. Ugyanakkor hála Istennek olyan kapcsolat alakult ki kettőnk között, amit már semmi és senki nem választhat el. A távolság sem fog akadályt jelenteni” – fogalmazott a Sztárban Sztár leszek! énekese. Úgy érzi, hosszú évek imái és belső küzdelmei értek most célba.

Az Egyesült Államokban ellentmondásos élmények érték: „Nagyon nagy vendégszeretettel fogadtak, valószínűleg azért is, mert Orbán Viktor remek kapcsolatot ápol Donald Trumppal” – jegyezte meg. Buffalóban mínusz harminc fok, hóvihar és teljes internetkimaradás fogadta, ami végül váratlan ajándékká vált számára.

Végre volt időm magammal foglalkozni, leszakadni az online világról. Kiértékeltem az évet, sőt, az egész életemet

– vallotta be Mike.