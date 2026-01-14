Csonka Mike 20 év után találkozott a fiával: „Olyan kapcsolat alakult ki kettőnk között, amit már semmi és senki nem választhat el"

Mély érzelmekkel, spirituális felismerésekkel és nem kevés fizikai-lelki megterheléssel teli időszakon van túl Csonka Mike, aki egy különleges amerikai utazással zárt le egy hosszú, sorsfordító fejezetet az életében. Az út azonban nem a repülőtéren kezdődött: itthon egy nagyszabású jótékonysági koncerttel, hittel, közösségi összefogással és egy régi, fájdalmas hiány beteljesítésének reményével indult. Mike számára ez az időszak egyszerre szólt adakozásról, hitről, családról, veszteségről és újratalálkozásról – mindarról, ami szerinte igazán számít az életben.
A Csodát a csodákért mozgalom keretében megszervezett koncerten olyan ismert előadók álltak színpadra, mint Gáspár Laci, Radics Gigi vagy Takács Nikolas. Az esten mintegy ötszáz résztvevő vett részt, és 2,8 millió forint gyűlt össze, amelyet Mike a Flóra Alapítványnak ajánlott fel. Amint a karitatív cél teljesült, szinte azonnal útnak is indult Amerikába, hogy húsz év után végre személyesen is találkozhasson a fiával. A koncert és az utazás szinte egyetlen folyammá olvadt össze.
Beleőszültem jóformán, de meglett az eredménye. A koncert után egyből a reptéren voltam, nagyon izgalmas volt, még le sem ülepedtek az élmények, már úton voltam Amerikába
– árulta el Mike. Később, a hazatérést követően egyébként a szervezete jelezte a túlterhelést: napokig nem tudott aludni, rosszul volt, amit a jetlag és az extrém tempó számlájára ír.
„Amikor újra találkoztunk, az hatalmas öröm volt számomra, de amikor el kellett válnunk, az nagyon fájt. Ugyanakkor hála Istennek olyan kapcsolat alakult ki kettőnk között, amit már semmi és senki nem választhat el. A távolság sem fog akadályt jelenteni” – fogalmazott a Sztárban Sztár leszek! énekese. Úgy érzi, hosszú évek imái és belső küzdelmei értek most célba.
Az Egyesült Államokban ellentmondásos élmények érték: „Nagyon nagy vendégszeretettel fogadtak, valószínűleg azért is, mert Orbán Viktor remek kapcsolatot ápol Donald Trumppal” – jegyezte meg. Buffalóban mínusz harminc fok, hóvihar és teljes internetkimaradás fogadta, ami végül váratlan ajándékká vált számára.
Végre volt időm magammal foglalkozni, leszakadni az online világról. Kiértékeltem az évet, sőt, az egész életemet
– vallotta be Mike.
Miamiban is járt, de a magány ott is erősen dolgozott benne: „A családommal sokkal jobb lett volna. A hiányuk felerősödött, mert úgy igazán rájöttem, hogy óriási kincs az együtt töltött idő, az is, hogy a gyerekeimmel a földön játszom, a legegyszerűbb dolgok okozzák a legnagyobb örömet”. Úgy látja, a rohanó világ becsapja az embereket, és szerinte arra mindig tudunk időt szorítani, ami valóban számít.
Amerikát összességében veszélyesebbnek érzi, mint korábban: „Fényes nappal is simán megtámadhatnak. Mindenkinél fegyver vagy kés volt, európai emberként ez nagyon furcsa volt, pedig éltem kint régen” – vallotta be. Mike számára az út életre szóló felismerésekkel járt: megerősödött benne az érzés, hogy a családnál és az együtt töltött időnél nincs fontosabb. Nem véletlen, hogy már alig várta a hazatérést, oda, ahol újra biztonságban érzi magát. Nagyfiával való kapcsolatát helyrehozva, pedig igazán elégedett lehet a tengerentúli kalandjával.
