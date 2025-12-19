A TV2 sztárja végre átölelhette a fiát: „20 év után találkoztunk újra"

Húsz év várakozás, fájdalom és remény után végre valóra vált az, amiről Csonka Mike sokáig azt hitte, talán soha nem adatik meg neki. Az énekes élete egyik legmeghatározóbb pillanatát élte át, miután két évtized után újra találkozhatott fiával. A sors különös iróniája, hogy a megható viszontlátás nem otthon, hanem az Egyesült Államokban történt meg: New York államban, Buffalóban, egy indiai étteremben, távol mindattól, amit Mike valaha is családnak és hazának nevezett. A találkozás mögött hosszú évek küzdelmei, lezárt határok, elutasítások és kimondatlan mondatok sora húzódik meg, amelyek most egyetlen ölelésben sűrűsödtek össze.

Csonka Mike fia több ezer kilométerre él az énekestől (Fotó: Bors)

Csonka Mike Facebookon osztotta meg a találkozás részleteit a rajongóival

„Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki imádkozott azért, hogy ez megtörténhessen. Azért csinálom ezt a videót, mert nagyon sokan tudjátok, mióta szerettem volna látni a fiamat, és hogy mekkora öröm ez számomra” – mondta meghatottan Csonka Mike. A Sztárban Sztár Leszek! egykori felfedezettje arról is őszintén beszélt, hogy bár az együtt töltött idő most még korlátozott, számára már az is felbecsülhetetlen, hogy a fia végre mellette lehet.

Nem tudunk sajnos túl sokat együtt lenni, de hiszem, hogy ez egy új dolog kezdete, nemsoká hazajön Magyarországra, megismeri a testvéreit is. Az a lényeg, hogy itt van mellettem

– árulta el az énekes.

Így szakadt meg köztük a kapcsolat

A háttérben egy rendkívül fájdalmas történet áll. Mike mindössze 18 éves volt, amikor megszületett a fia, aki utoljára nyolc hónapos volt, amikor a karjában tarthatta. Kanadában alapított családot, ám mivel nem kapta meg az állampolgárságot, kénytelen volt hazatérni Magyarországra, miközben akkori párja és kisfia kint maradtak. A kapcsolat idővel megszakadt, ráadásul, amikor évekkel később próbálta felvenni a kapcsolatot velük, kétszer sem engedték be az országba. „20 év után találkoztunk újra…” – fogalmazott most röviden.

Jótékonysági koncertje után egyből ment Amerikába

Mielőtt Amerikába utazott volna, Csonka Mike jótékonysági koncertet szervezett olyan nevekkel, mint Gáspár Laci, Radics Gigi vagy Takács Nikolas. A Csodát a csodákért mozgalom által gyűjtött pénzt a Flóra Alapítványnak ajánlotta fel, hangsúlyozva, hogy a hit végigkísérte ezen az úton. „Nagyon hálás a szívem, folytatódik tovább a munkám, de a legnagyobb öröm számomra, hogy a Jóisten kegyelméből itt lehetek a fiammal” – mondta Mike, utalva a karitatív munkájára és a nagy találkozásra. A húsz év utáni együtt töltött idő nemcsak egy apa és fia újrakezdése, hanem egy megtört történet fordulópontja is volt.