ByeAlex idei balhéi: drogvád, ajtórugdosás és kommentháborúk

Márta Alex, vagyis ByeAlex hosszú ideje a magyar popszcéna egyik legtöbbet szereplő figurája, aki éppúgy ismert markáns véleményeiről, mint zenéiről. Idén viszont nem a társadalomkritikus posztjai miatt került reflektorfénybe, hanem egy sor egymást érő botrány miatt. A drogvád, a szomszédokkal való konfliktusok és a durva kommentháborúk együtt olyan hullámot indítottak el körülötte, amelyből már nehéz sérülés nélkül kiszállni. Cikkünkben sorra vesszük a 2025-ös év leghangosabb ügyeit, amelyek alapjaiban rázták meg a ByeAlex-imázst.
A balhé akkor indult be igazán, amikor a rendőrök megjelentek a zenész otthonában, és kis mennyiségű kokaint, valamint több, fehér porral szennyezett eszközt foglaltak le. A dokumentumok szerint előkerült egy feltekerve talált bankjegy, apró zacskók és két kis üvegcse is. A zenészt kihallgatták, ő pedig rögtön a közösségi oldalakon reagált, azt állítva, hogy „csak nagyon kevés” anyagról volt szó. A hivatalos papírt is megmutatta, hátha így enyhül a helyzet. Sokak számára azonban inkább tűnt pánikszerűnek a védekezés, mint megnyugtatónak.
A botrány közepén ByeAlex arról kezdett beszélni, milyen korrektül viselkedtek vele a rendőrök. Ez a kommentár azonban sok rajongónak furcsa volt: kevesen értették, miért pont ezt tartotta fontosnak kiemelni egy drogos ügy kellős közepén. Közben az RTL is megszólalt: elítélik a kábítószerrel kapcsolatos történeteket, de mivel az énekest nem vették őrizetbe, nem függesztik fel a műsoraiból. Ez ugyan segített neki valamennyire, de a közvélekedést nem tudta lecsillapítani.
A drogvád újra előhúzta a kalapból a korábbi, kevésbé előnyös történeteket is. ByeAlex korábban egy interjúban mesélte el, hogy egyszer annyira zavarta a felette lakó szomszéd állandó zaja, hogy mérgében rárúgta az ajtót. A sztori akkor is nagy hullámokat kavart, most viszont még inkább azt sugallja, hogy az énekes hajlamos hevesen reagálni konfliktushelyzetekben. A lakóhelyi vita miatt sokan kritizálták, mások szerint viszont csak őszintén elmondta, mennyire rosszul bírja a káoszt maga körül. Akárhogy is: sokan nem lennének a szomszédjai a botrányhős énekesnek.
Az internet népe sem úszta meg a balhékat: több olyan eset is volt, amikor ByeAlex kifejezetten élesen válaszolt egy-egy kommentelőnek. Amikor valaki a kétkezi munkások tiszteletéről beszélt, az énekes egy rendkívül kemény, sokak szerint lekezelő mondattal reagált, amit azonnal felkapott a közönség. A zenész stílusát gyakran nevezik arrogánsnak, és a 2025-ös esetek csak tovább erősítették ezt a képet. Egy biztos: a sztár Facebook oldalán nincs köszönet, bátran kiosztja rajongóit, ha nem tetszik neki egy-egy vélemény.
ByeAlex támogatói szerint dicséretes, hogy vállalja a hibáit, és nem próbál láthatatlanná válni a botrányok idején. Mások viszont úgy vélik, hogy az idei év egyértelműen megtépázta a hitelességét, és a drogos ügy különösen komoly árnyékot vet rá.
Az biztos, hogy a zenész még jó ideig nem kerül ki a figyelem középpontjából — most már csak az a kérdés, a zenéje vissza tudja-e szorítani az ügyeiről szóló hangzavart.
