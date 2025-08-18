Bódi Csaba szerelmes köszöntője példa nélküli: „A királynőm vagy!”

Bódi Csaba rendhagyó módon 26 évesen találta meg élete szerelmét. Gina két gyönyörű gyermekkel ajándékozta meg az énekes, és 15 év boldog házassággal.

Szerelmük példaértékű. Bangó Margit fia, még egy szerelmes dalt is írt Ginának, ami a Drága, szép feleségem címet kapta. Így azt sem csoda, hogy olyan szívhez szóló és édes szavakkal köszöntötte fel kedvesét a születésnapján, amit hallva bárkit elfogna az irigység.

„A királynőm vagy. Nélküled fél ember lennék. Isten éltessen születésnapod alkalmából. Téged mindenki szeret” – írta a szülinapi bejegyzéshez Bódi Csaba, aki még fotókat is megosztott a családi buliról.