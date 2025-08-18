UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Bódi Csaba szerelmes köszöntője példa nélküli: „A királynőm vagy!”

Bódi Csaba
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 18. 09:47
Ginaköszöntésszerelem
Ettől te is elolvadsz.
K. C.
A szerző cikkei

Bódi Csaba rendhagyó módon 26 évesen találta meg élete szerelmét. Gina két gyönyörű gyermekkel ajándékozta meg az énekes, és 15 év boldog házassággal.

210917-78-KZ
Fotó: Knap Zoltán

Szerelmük példaértékű. Bangó Margit fia, még egy szerelmes dalt is írt Ginának, ami a Drága, szép feleségem címet kapta. Így azt sem csoda, hogy olyan szívhez szóló és édes szavakkal köszöntötte fel kedvesét a születésnapján, amit hallva bárkit elfogna az irigység.

„A királynőm vagy. Nélküled fél ember lennék. Isten éltessen születésnapod alkalmából. Téged mindenki szeret” – írta a szülinapi bejegyzéshez Bódi Csaba, aki még fotókat is megosztott a családi buliról.

