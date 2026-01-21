Berki Mazsi végre megszólalt a névváltoztatásról! Így reagált a családja

Nem rég nagy bejelentést tett Berki Mazsi, aki már nem ezen a néven fog innentől szerepelni. A sztáranyuka alaposan felkeltette a rajongók érdeklődését, amikor közösségi oldalán egy sejtelmes videót posztolt. Azóta, viszont fény derült a titokra és most lapunknak is elárulta, hogy mi változott meg benne, amiért teljesen elhagyta Berki Krisztián nevét.

Berki Mazsi lánya miatt nem szerette volna elhagyni a Berki nevet (Fotó: Szabolcs László)

Hogyan lett Berki Mazsiból Katona Renáta?

Jött egy belső megérzés, hogy valamin változtatnom kell. Az új vállalkozásom miatt is arra jutottam, hogy ideje egy új kezdetet venni. Eddig leginkább a lányom miatt tartottam meg a Berki nevet, de innentől már a munkában is Katona Renáta néven mutatkozok be

– mondta a sztáranyuka. Mazsi sosem gondolta, hogy valakit a neve alapján kellene megítélni, hanem sokkal inkább a személyiség az, ami döntő szerepet játszik.

A Berki név nagyon szélsőséges sok embernek. Nyilván a volt férjem meg is dolgozott ezért, de ő ezt szerette. Én viszont nem akartam soha ennyire megosztó lenni és ezért is gondolom, hogy könnyebb egy új munkakörnyezetben lenni, ha teljesen a saját nevemmel állok az emberek elé

– árulta el lapunknak Katona Reni.

Berki Mazsi párját kicsit sem zavarta, hogy az anyuka volt férje nevét viseli (Fotó: Szabolcs László)

Mazsi családja pozitívan reagált a bejelentésre

Mindenki örült neki. A nagymamám is örült, hogy meghoztam ezt a döntést és a követőimtől is rengeteg pozitív hangvételű üzenetet kaptam. Tisztában vagyok vele, hogy aki a médiában szerepel az mindig kap valami rosszindulatú hozzászólást, de én sosem akartam ennyire szélsőséges lenni

– mesélte a Borsnak Katona Reni. A sztáranyuka már három éve alkot egy párt szerelmével, akit kicsit sem zavart, hogy hivatalosan még volt férje nevét viselte Mazsi.

Azért a három évünkben voltak olyan dolgok, amikkel meggyűlt a bajunk és nehezen tudott elfogadni, de ez pont nem tartozott közéjük. Ő teljesen elfogadta, hogy nekem ez a nevem és soha nem mondta, hogy ez bármilyen szinten is zavarná

– számolt be jelenlegi kapcsolatáról a sztáranyuka.

A szerelmes pár tagjai pedig nem csupán a magánéletben töltik együtt az idejüket, hanem a munka világában is. Mazsi korábban lapunknak elárulta, hogy ő is az építőiparban kezdett el dolgozni, amit egyáltalán nem szégyell. Nem csak, hogy nem szégyell, de rendkívül élvez is, mivel egy teljesen más arcát ismeri meg ebben a világban.