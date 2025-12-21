Itt a bejelentés, Berki Mazsi mostantól elhagyja a Berki nevet: „Ismerjetek meg engem is”

Berki Mazsi Instagram-oldalán napok óta teljes a készültség, hiszen annyit már elárult követőinek, hogy hatalmas lépésre szánta rá magát, a konkrétumok azonban még várattak magukra, egészen mostanáig.

Berki Mazsi neve: újra Katona Renátaként mutatkozik be (Fotó: Mediaworks archív)

Berki Mazsi: „Szeretnék újra bemutatkozni”

A sportos édesanya épp nemrég mesélte el Hajdú Péter műsorában, hogy civil munkát vállalt párja mellett és az építőiparban kezdett el dolgozni, és bár egyelőre még új neki ez a szakma, nem okoz gondot neki, hogy maximális gőzerővel csinálja, hiszen, mint mondja, igazi munkamániás.

Sokszor kapom a reakciókat, hogy mit keresek itt, mivel már többen is felismertek. Nem szégyellem a munkám, sőt, nagyon szeretem csinálni, ami meglepő lehet sok embernek, de számomra ez a természetes

– mesélte Mazsi nemrég a Borsnak.

Néhány nappal ezelőtt pedig egy olyan videóval jelentkezett közösségi oldalán, amellyel alaposan felperzselte a kedélyeket.

Az életem során sok mindenbe belevágtam már… volt, amit végigvittem, volt, amit félbe hagytam és volt olyan is, amit feladtam. Most viszont egy igazán nagy lépést tettem. Itt vagyok, hiszek benne, és akkor is próbálom nem feladni, ha nehéz lesz.

Ezek alapján lehetett sejteni, hogy valami nagy dolog készül, most pedig azt is elárulta végre, hogy miről is van szó pontosan: Mazsi a Zoya nevű prémium kategóriás sportruházat márkát veszi át, elmondása szerint felvásárolta, és ezzel nem csak a munkában nyit egy újabb fejezetet, hanem a magánéletben is.

Ha már egy új kezdet, azt gondolom, hogy sose késő újra bemutatkozni, úgyhogy szeretnék még egyszer bemutatkozni nektek: tudom, hogy sokan Berki Mazsiként ismertek, viszont az igazi nevem Katona Renáta. Most, hogy egy új brandet képviselek, elhatároztam, hogy visszaváltoztatom a leánykori nevemre. Ezt a céget most már Katona Renátaként fogom képviselni, fogadjátok szeretettel és ismerjetek meg engem is.

A Redditen már ezért is támadják

Berki Mazsi jó ideje foglalkoztatta a nyilvánosságot azzal, hogy miért használja még mindig elhunyt férje vezetéknevét, ő azonban nem törődött a rosszakarókkal. Mint ismeretes, Berki Krisztián 2022 májusában tragikus hirtelenséggel halt meg, két kislányt hagyva maga után. Nati még korábbi kapcsolatából született, Emma pedig már Katona Renátával közös gyermekük. Berki Mazsi lánya vélhetően nem fog emlékezni az apukájára, arra azonban igen, hogy édesanyja mennyit tett az ő boldogságáért. Bár a Redditezők a mostani név-visszaváltoztatását is csak rosszindulatúan tudják megközelíteni - mondván: már az elején el kellett volna hagyni a Berkit - követői jócskán kiállnak mellette. Remélhetőleg Mazsinak jól fog alakulni a márka működtetése, hiszen sportos életmódja miatt hitelesen tudja képviselni a brandet.