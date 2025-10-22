„Szép vagy… úgyhogy dögölj meg!” – Egy üzenet, amit Balázs Andi sosem felejt el

A magyar közönség egyik legkedveltebb színésznője, Balázs Andi mindig is az önazonosság, a derű és az elfogadás szimbóluma volt. Mosolyával, kedvességével és őszinte jó kedvével évek óta inspirálja az embereket, mégis, mint mindenki, aki reflektorfényben él, ő sem mentes a bántásoktól. Három évvel ezelőtt egy különösen durva üzenet érkezett az Instagram-fiókjába, amit akkor meg is osztott követőivel.

Balázs Andi színésznő karrierje töretlen és nem számít a testalkata sem (Fotó: Knap Zoltán)

Balázs Andi nem a haragból merít erőt, hanem a megértésből

Az üzenet így szólt:

Elmentem a színházba, mert meg akartam nézni, hogy tényleg úgy nézel-e ki élőben, mint az Instagramon, mert nem hiszem el, hogy egy ilyen dagadt ember szép tud lenni. Szép vagy. K.rva szép tényleg! Látszik, hogy szereted magad. Úgyhogy dögölj meg!

Az üzenet nemcsak a szavai miatt volt megdöbbentő, hanem azért is, mert az írója egy nő volt, ráadásul egy hasonló testalkatú nő.

Balázs Andi akkor nem reagált indulattal, nem indított hadjáratot, nem osztott meg haragot. Ehelyett egyszerűen csak megmutatta, milyen abszurd és fájdalmas helyzetekbe sodorhatja az embereket a belső önutálat és az irigység.

„Nem haragszom rá, ezt már lezártam, három évvel ezelőtti dolog volt” – mondta a Bors megkeresésére.

Ez a rövid mondat mindent elmond Andi hozzáállásáról. Nem a haragból merít erőt, hanem a megértésből.

Balázs Andi színész karrierjében nagy törés volt, amikor először lépett színpadra, hiszen kapott hideget meleget a testalkata miatt

(Fotó: Balázs Andi)

A közösségi média árnyoldala

A mai világban a közösségi média lett a véleménynyilvánítás egyik legfontosabb tere. Ám az online tér sokszor nem a kapcsolódásról, hanem a bántásról szól. A kommentmezőkben és privát üzenetekben minden eddiginél könnyebben árad a gyűlölet főleg azok felé, akik ki mernek állni önmagukért.

Balázs Andi esete tipikus példája annak, amit pszichológusok is gyakran kiemelnek: a bántalmazás sokszor azoktól jön, akiktől a legkevésbé várnánk. A nőket bántó, testképük miatt megszégyenített nők között is előfordul, hogy épp egymást marják, mintha az elfogadás csak egy szűk kör privilégiuma lenne. Az ilyen üzenetek mögött gyakran önbizalomhiány, elfojtott irigység, vagy mély fájdalom áll. Egy-egy bántó mondat sokszor többet árul el az írójáról, mint a címzettjéről.