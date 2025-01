Balázs Andi: A mai napig tervezzük, hogy összeházasodunk

Balázs Andi őszintén mesélt a párkapcsolatáról a hot! magazinnak.

hot!: Hogyan értékeled a tavalyi évedet?

Balázs Andi: Szerintem sokkal okosabb voltam, mint az azelőtti évben, mert nem vállaltam túl magam, és volt például egy jó nyaram is. Három egész hét szünetem volt, ami nagyon kellett. Előtte mindig megtalált egy izgalmas projekt, ami persze jó volt, csak pihenni nem jutott időm. Erre az évre nincsenek nagy terveim. Szeretnék jó sok időt együtt tölteni a családommal és a barátaimmal. A munka és az egyetem mellett fontos, hogy rájuk is szakítsak időt. Az első félévemen túl vagyok, szóval hajtok tovább, hogy egy szép napon akár drámapedagógus legyek.

hot!: Év elején kezdted a Manna FM-en a rádiózást, emellett ott vannak a színházi elő­adá­said, a tanulás és az egyéb munkáid. A pároddal, Gáborral mennyi időtök marad egymásra?

Balázs Andi: Ezt az időt is be kell osztani. Szoktunk randizni, ehhez mindig tartjuk magunkat. A színházon kívül én osztom be az időmet, ezért ha úgy van, mondhatom azt, hogy ne haragudjatok, de ma nem megyek sehova. Ezenkívül fontos, hogy mindennap van öt-tíz percünk, ami csak a miénk. Ez az idő nem arról szól, hogy holnap mit kell vásárolni, hanem arról, hogy mi van velünk és hogyan érezzük magunkat. Ez nagyon jól működik.

hot!: Hogyan osztjátok fel az otthoni feladatokat?

Balázs Andi: Hol nekem, hol neki van szüksége arra, hogy jobban belefeküdjön az otthoni háztartásvezetésbe. Amikor nekem sűrű próbafolyamatom van, tehát állandóan a színházban vagyok, és este tízkor érek haza, akkor Gábor fantasztikusan átveszi az otthoni feladatokat: bevásárol, pakol, elmosogat, mos és a többi. Amikor pedig neki van húzós időszaka, akkor én teszem meg mindezt. Teljesen természetes módon működik nálunk a közös teherviselés.

hot!: Idén áprilisban lesztek együtt 23 éve. Ahogyan beszélsz róla, még ennyi idő után is érezhető, hogy mennyire odavagy érte, és gondolom, így van ez fordítva is. Mi ennek a titka?

Balázs Andi: Először is ez egy döntés szerintem, hogy a problémákat nem söpörjük a szőnyeg alá, hanem ha bármilyen konfliktus, megsértődés vagy bántás van, megbeszéljük. Folyamatosan kötünk kompromisszumokat, és azon dolgozunk, hogy boldog párkapcsolatban éljünk. Ez egy meló, ebbe időt kell fektetni, még akkor is, amikor a világ összedőlni látszik fölöttünk. Kötelességünk bizonyos dolgokat megtenni egymásért: például csendben maradni, amikor nincs szükség arra, hogy beszéljünk, és hangosnak lenni, ha épp arra van szükség. Az az igazság, hogy senki nem született még ezen a Földön, aki képes úgy felbosszantani, mint ő, és biztos vagyok benne, hogy olyan sem, aki jobban szeret engem férfiként, mint ő. Ezt mindig észben tartom. Emellett sosem bántott meg úgy, hogy azt ne tudtam volna kezelni.

Édesapámtól tanultam, hogy nem kifogásokat kell keresni, hanem megoldásokat.

Csakis így lehet előrehaladni. Végül, ami még nagyon fontos, hogy ennyi idő után is felnézek rá. Szerintem ő egy nagyon kedves, becsületes, jóképű, lojális és bátor pali, ez pedig sosem változik, hanem csak fokozódik. Mindig könnyes lesz a szemem, amikor azt látom, hogy otthon olyasmit tesz, amihez én nem értek. Büszke vagyok rá!