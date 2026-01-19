Balázs Andi könnyfakasztó sorokkal emlékszik édesapjára: „Rémesen hiányzik”

Egy barátjának szóló tanács mély sebeket tépett fel Balázs Andiban. A színésznő egy megható történeten keresztül idézte fel édesapja emlékét, és beszélt arról a hiányról, amelyet senki nem tud pótolni, s arról a sebről, amit az idő sem képes begyógyítani.

Balázs Andi gondolatai szívbemarkolóak (Fotó: Győrfi-Forgács Beáta)

Balázs Andi tanácsa segített a barátján

Balázs Andi a Facebook-oldalán osztotta meg azt a megható történetet, amelyben egy ismerőse fél év hallgatás után végül kibékült az édesapjával. Egy jelentéktelennek tűnő vita választotta el őket, és a csend egyre nehezebbé vált mindkettőjük számára. Andi egyszerű tanácsot adott: nem kell nagy szavakat keresni, elég őszintén kimondani azt, ami belül van. A barát megtette, és a bocsánatkérés, majd egy ölelése után ott folytatták, ahol egy félreértett napon abbahagyták.

Ez a pillanat azonban nemcsak örömkönnyeket hozott, hanem fájdalmas emlékeket is előhívott a színésznőben. Balázs Andrea számára az eset felidézte az édesapja emlékét, aki mindig benézett hozzá lefekvés előtt, megkérdezte, minden rendben van-e, bizalmas légkört teremtve lányának, hogy kimondja akár a nehezen kimondhatót. Ezek a beszélgetések nemcsak megnyugvást adtak, hanem irányt is: a mai napig sosem hagyja a színésznő, hogy a harag sokáig megmaradjon, mert tudja, az mindenkinek csak árt.

Közvetlen és nyitott kapcsolatot ápolt édesapjával Balázs Andrea színésznő (Fotó: Facebook)

Élmények, amik már nem visszahozhatóak

Andi minden megszólalásában szeretettel és tisztelettel beszél a családjáról. Balázs Andrea szülei példát jelentettek neki: a kapcsolatuk, az egymás iránti figyelmük és emberi tartásuk mélyen beépült a lányuk személyiségébe. Éppen ezért volt különösen nehéz számára 2022-ben az édesapja elvesztése. Egy évig nem tudott róla beszélni a nyilvánosságnak, magában hordozta a gyászt, miközben a hiány ott volt minden gondolatában.

Erről eszembe jutott az én csodás Édesapám, aki esténként mindig bejött a szobámba alvás előtt és mindig megkérdezte: Tücsök! Minden rendben? Akarsz valamit megbeszélni? Ha volt „valami”, akkor elmondtam. Ő türelmesen meghallgatott és mondott valami bölcs dolgot és soha nem hagyta, hogy rá vagy Édesanyámra sokáig haragudjak. Mert tudta, hogy az mindenkinek csak rossz. Rémesen hiányzik. Az esti puszi, a kérdés, a bölcs mondatok. Ő. Az Apukám.

Ma már őszintén kimondja: az édesapja a mindennapjai része maradt, akkor is, ha már nem szólhat hozzá. Hiányzik az esti puszi, a kérdés, a bölcs mondatok – és maga az ember, aki mindezt adta. A megosztott történet így nemcsak másoknak szóló figyelmeztetés, hanem egy csendes vallomás is arról, mennyire fontos időben kimondani azt, amit érzünk, s mennyire halaszthatatlan lépnünk addig, amíg lehetőségünk van rá.