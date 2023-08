"Elveszítettem őt a földön" - édesapját gyászolja Balázs Andi

Eddig nem hallott gyermekkori titkáról vallott Balázs Andi. A tehetséges színésznő a Retro Rádióban, Abaházi Csaba műsorában mesélt arról, hogyan indult a színészi karrierje.

Édesanyjától örökölte az olvasás szeretetét

– Körülbelül általános másodikban veszítettem el az érdeklődésemet a számok iránt, kegyelem kettessel érettségiztem matekból. Kiderült, hogy az én barátaim a betűk. Édesanyám is nagyon sokat olvasott, mindig könyv volt a kezében, természetes volt a könyvek jelenléte az otthonunkban, én is el-elolvasgattam – ismerte el a műsorban Andi, aki hamar rájött, nemcsak olvasni, de szavalni, szerepelni is akar!

"Miért tanultad meg ezt az irtózatosan depresszív verset?!"

– 7-8 éves voltam, egy nyári napon, házfelújítás volt nálunk, és én közöltem a családdal, hogy ebéd után el akarok mondani egy verset. Odaálltam, és azt mondtam: József Attila: Kései sirató. És mindenki lefagyott, azt kérdezték: miért tanultad meg ezt az irtózatosan depresszív, szomorú verset?! – idézte fel nevetve a műsorban, majd hozzátette, édesanyja ekkor kezébe vette az irányítást, s útmutatót adott neki, melyik művekkel kéne inkább először megismerkednie. Előadásait a legváratlanabb pillanatokban prezentálta: például családi gödörásás közben felállt a kisasztalra elénekelni a Ciao Marina-t. Egészen kiskorában azonban megszólalni sem akart!

"Négyéves koromig alig beszéltem"

– Közben egy csendes gyerek voltam, de otthon a rendes közegemben elszabadult a pokol. Nyolcadik környékén, amikor már csajosodtam, akkor már mások előtt is. Ez a csendesség elmúlt. Apukámnak van egy teóriája erre, Isten nyugtassa, hogy négyéves koromig alig beszéltem, de tényleg. Ilyen kis izé gyerek voltam, hogy „e-e-e”, és mindent megkaptam. És így nem kellett beszélnem. Aztán négyéves koromban megeredt a nyelvem. Most behozom az összes lemaradást, életem végéig csak beszélni fogok!

A párja is "Balázs Andinak" hívja

Balázs Andi egy jelenség, aligha van olyan, aki nem ismeri arcát, jellegzetes hangját, harsány nevetését, jó humorát. Abaházi Csaba meg is jegyezte, hogy a Balázs Andi név már-már brand, senki sem nevezi Andreának. Ezzel a színésznő egyet is értett.

– Gábor, akivel 21 éve élek együtt, ő is simán úgy beszél egy kollégájával, hogy „megyek haza, mert vár Balázs Andi – árulta el nevetve.

Egy évig nem beszélt az apukájáról

Andi szinte minden interjújában szóba hozza a szüleit, hogy mennyire példaértékűnek tartja az életüket, milyen hatással voltak rá. Az utóbbi időben azonban valami megváltozott: szeretett édesapjáról feltűnően nem szólt semmit. Néhány hónappal ezelőtt egy interjúban árulta el, egy évvel ezelőtt elhunyt a szeretett szülő. Abaházi Csaba kérdésére most felidézte:

– Elveszítettem őt a földön – fogalmazott Andi. – De nem lehet nem beszélni róla, a zsigereimben van, ő az egyik legfontosabb alkotóelemem. Ezért tartottam fontosnak, hogy halála után egy évvel elmondjam az embereknek, hogy elveszítettem őt. Hogy tudjak róla újra beszélni. Egy évig próbáltam ezt elkerülni. Néztek is rám furcsán, hogy: „hát nincs benne egy példamondatban sem az apukád? Neked mindig ott volt!” Nem mondtam semmit, egyedül akartam megélni a gyászomat. Most már tudok róla beszélni, de múlt időben még nem mindig – mondta el Andi, majd elérzékenyülve hozzátette, édesapja emléke előtt adózva, az ő tiszteletére úgy érzi, továbbra is fel kell idéznie bölcsességeit, tetteit.

– Biztos most is „fentről” iszonyatosan csóválja a fejét, hogy már megint róla beszélek – zárta a gondolatmenetet mosolygós hangon.