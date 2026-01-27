Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Aurelio kifakadt az Ukrajnának szánt hitel miatt: „Elmentek a ****omba!”

Európai Unió
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 08:05
AurelioUkrajna
A részben olasz származású tévésztárnál kiverte a biztosítékot egy külpolitikai cikk. Aurelio teljesen kiakadt, amikor meglátta, mennyi pénzzel szeretné támogatni az Európai Unió Ukrajnát.
Aurelio korábban sem fogta vissza magát, amikor közéleti kérdésekben kellett véleményt nyilvánítania. A valóságshow szereplő lesokkolt a hír hallatán, hogy az Európai Parlament sürgősséggel tárgyalja az Ukrajnának szánt kilencven milliárd eurós hitelt. Aurelio nem tudott szó nélkül elmenni a hír mellett és közösségi oldalán reagált is erre.

Aurelio: Eskü, megváltozom! című, műsor sajtótájékoztató 2026_01_13
Aurelio követőinek akadt ki a legújabb hírek hallatán (Fotó: Gáll Regina)

Aurelio nem érti az Európai Parlament döntését

Azok, akik ott ülnek, el tudják képzelni, hogy locsoljuk a pénzt a háborúra, miközben ezt a pénzt rá lehetne fordítani Európára vagy Magyarországra, hogy fejlődjön az ország. Nem, mi inkább belepumpáljuk ezt a pénzt a háborúba és mindenki tudja, hogy ennek mi lesz a következménye. Mi fogunk magasabb adókat fizetni

– reagált a tévésztár a hírre. Aurelio is tisztában van vele, hogy nem ő fogja megváltoztatni az Európai Parlament döntését, de neki is joga van felszólalni ez ellen, ha jónak látja.

Én tényleg nem értem ezeket a döntéseket, de természetesen én kevés vagyok ahhoz, hogy ezt átlássam. Mint rendes, civil, becsületes polgár azt mondom, hogy elmentek a f*szomba

– fakadt ki Aurelio.

AURELIO: „SOK JÓ EMBER VAN KÖRÜLÖTTEM" - újévi fogadalmairól is mesél - BORS
Aurelio TikTok-videójában keményen kritizálta az EU tervét (Fotó: Markovics Gábor)

Többen nemet mondtak az Európai Parlamentnek

Orbán Viktor már korábban kijelentette, hogy a magyar kormánynak nem áll szándékában se pénzzel, se emberrel támogatni a háborút. Magyarország miniszterelnöke Nemzeti Petíciót hirdetett, hogy többen elmondhassák véleményüket. Orbán Viktor a legutóbbi Háborúellenes Gyűlésen is elárulta, hogy miből fog állni a Nemzeti Petíció.

Első: Nemet mondok az orosz-ukrán háború további finanszírozására. Nemet mondok arra, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg. És nemet mondok a rezsiárak háború miatti emelésére. Ez a Nemzeti Petíció. Arra kérem Önöket, hogy ezt töltsék ki!

– fogalmazott a miniszterelnök Kaposváron. Gulyás Gergely korábban azt is elárulta, hogy február elején lesz majd lehetőség kitölteni a kérdőívet.

