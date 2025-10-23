Megasztár: Ádám Attila elárulta, van barátnője, nem is egy!

Összeállt a Megasztár élő show-s mezőnye, 13 énekes lép színpadra szombat este, hogy megmutassa tehetségét. Vitathatatlanul különleges egyéniségek egytől egyig, de a nézők talán leginkább Ádám Attila történetére emlékeznek. A fiatal tehetség a Borsnak mesélt a családjáról és szerelmi életéről is.
Ádám Attila számára már most igazi hullámvasút a TV2 tehetségkutatója. A válogatókon meggyőzte a zsűrit, Curtis csapatába került, ám a végső megmérettetésnél a rapper végül úgy döntött, a vele párbajozó Frank Annamária Anamit viszi tovább az élő show-ba. Herceg Erika azonban úgy érezte, nem engedhetik el Attila kezét, ezért felrúgva a szabályokat, beválogatta a saját csapatába. A fiatal versenyző így szombaton színpadra léphet, és nemrég beköltözött a Megasztár-házba is, itt interjúvolta meg a Bors.
„A családommal Balajton lakunk, ez egy kis falu Miskolctól nem messze. Hat testvérem van, én vagyok a legidősebb köztük. Most Kazincbarcikán járok technikumba, rendőrnek tanulok. Azt egy biztos munkahelynek gondolom, ha nem jönne be az éneklés. De a legjobb lenne a kettőt együtt csinálni” – vélekedett Ádám Attila, majd elárulta:
„A családom jó döntésnek tartotta, hogy jelentkeztem a műsorba. Az egyik rokonom szerepelt már a Rising Star-ban, a döntő közelébe került. Én nem ezt szeretném: én szeretném megnyerni a Megasztárt!” – mondta eltökélten, majd hozzátette, testvérei közül ketten vannak, akik, mint mondja: értenek az énekléshez.
A Megasztár versenyzője Borsnak azt is elárulta, ha ő nyerné meg a műsort, a pénzjutalom egy részét a családjára költené.
„Arra költeném, hogy a kis faluból kiszaladjunk. Egy szép helyre. És ott élnénk a békés kis életünket. Ez is jó kis hely, de már uncsi. Jó lenne városban élni” – töprengett el.
Ádám Attila arra a kérdésünkre is válaszolt, hogy van-e most barátnője:
„Nem is egy! Sok…” – nevetett.
„Nem én írok rájuk, ők írnak nekem. Korábban voltam már szerelmes, de most csak flörtölgetek. Úgy megy ez, hogy ha van egy barátnőm, és ő nem viszonozza az érzéseket, akkor én nem könyörgök, akad másik. Mióta megjelentek rólam a videók a Megasztárból, millióan nézték már meg. Azóta naponta vagy negyven lány ír rám. Ha elkezdődnek az élő műsorok, biztosan még több lesz. Néhánnyal elkezdek beszélgetni is, aztán lesz, ami lesz” – csibészkedett Ádám Attila, aki legutóbb azt mondta: ő Herceg Erika legkedvencebb versenyzője.
