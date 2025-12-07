"Egy korszak lezárult" – véget ért Viczián Viktória és kedvese kapcsolata

Viczián Viktória és kedvese megdöbbentő hírt osztott meg követőikkel: közel sem olyat, amire sokan számítottak. A Miss Earth Hungary és szerelme úgy döntöttek, hogy véget vetnek a kapcsolatuknak.

Viczián Viktória és kedvese véget vetett a kapcsolatuknak

Fotó: Tumbász Hédi / Bors

A pár egy Instagram-posztban közölte a hírt, amelyhez egy szerelmes fotót is csatoltak. A kép elsőre félrevezető lehet, ám a szöveg annál szomorúbb.

Viktória így fogalmazott:

Kedves Mindenki! Hálásan köszönjük, hogy az életünk részei voltatok, de egy korszak lezárult. Arra szeretnénk kérni mindenkit, hogy tartsák tiszteletben a döntésünket, és nem szeretnénk erről a témáról senkinek nyilatkozni soha, semmilyen formában.

Viczián Viktória és kedvese voltak az álompár

A Miss Earth Hungary az Exatlon-bajnok játékossal, Somhegyi Krisztiánnal való megismerkedése előtt saját elmondása szerint nem igazán hitt a szerelemben. A Borsnak korábban úgy nyilatkozott, hogy sem a szerelem, sem a karácsony nem volt az igazi Krisztián előtt, ő azonban ünnepi hangulatot vitt az életébe.

A pár, aki néhány hónapja ünnepelte a harmadik évfordulóját, sok mindent tett meg együtt: összeköltöztek, közös vállalkozást indítottak, sőt, autóba és házba is befektettek. Olyannyira egy hullámhosszon voltak, hogy a TV2-n futó Párharc című reality-t is megnyerték, és közösen fogadtak örökbe kutyákat is.

A rajongók és az ország nagy része már a lánykérés bejelentését várta, ám úgy tűnik, a fiatal pár mégis külön utakra lép, és döntésükkel egymás magánéletét is szeretnék védeni.

Hogy miért jutottak idáig, azt valószínűleg sokáig nem tudjuk meg, sőt, az is lehet, hogy soha nem beszélnek róla többet.