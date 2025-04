Jöhet a baba az Exatlon sztárpárjánál? Kapcsolati mérföldkőről vallottak, záporoznak a gratulációk

Az ország egyik legszerethetőbb sztárpárja alighanem Somhegyi Krisztián és Viczián Viktória. Az Exatlon sportolója és a 2017-es Miss Earth Hungary kapcsolata fontos mérföldkőhöz érkezett, záporoznak a gratulációk.

Somhegyi Krisztián és Viczián Viktória fontos pillanatot ünnepelt a kapcsolatában (Fotó: Máté Krisztián)

Közös ház és lánykérés: jöhet a baba is?

A fiatal szerelmesek a napokban ünnepelték a harmadik évfordulójukat, az elmúlt évek igencsak sűrűre sikeredtek. A műugró Krisztián egy kedves képgyűjteménnyel emlékezett meg kapcsolatuk mérföldköveiről, amiből ilyen rövid idő alatt is rengeteg jutott már. Már a kapcsolatuk kezdetének évében összeköltöztek, a következő esztendőben közös vállalkozást indítottak, majd tavaly közös kocsijuk és saját házuk is lett. De együtt örökbefogadott kutyáik is vannak, és alig egy év járás után megnyerték a TV2 páros reality-jét, a Párharcot. Közös hobbijaik, a sport és a motorozás is csak még erősebbre kovácsolja kapcsolatukat, amit hamarosan házasságban csúcsosodhat. Tavaly ugyanis a lánykérés is megtörtént, bár nem úgy, ahogy a hősszerelmes férfi tervezte.

„Thaiföldön eléggé egzotikus programokat csináltunk: elefántokkal találkoztunk, nagyon látványos kilátópontokat látogattunk meg, illetve tigriseket is simogattunk. Mégis a lánykérés már az utazás első napján, a hotelszobában történt” – mesélte korábban a Metropolnak, majd hozzátette: Magyarországról magával vitt szív alakú piros konfettikkel tette még romantikusabbá a lánykérést, amire a válasz természetesen igen volt.

Látva a rohamtempót, senki sem lepődne meg, ha a következő „mérföldkövekről” is hamarosan beszámolnának. A rajongók már az esküvő és a közös gyermek érkezésének bejelentését várják epedve.

„Nagyon sok együtt töltött éveket kívánok még nektek!” – írta a kedves képgyűjteményhez egy rajongó.

„Nagyon szép pár vagytok. És szimpatikusak is, sokkal emberibbek” – dicsérte őket egy másik, összehasonlítva néhány kevésbé szimpatikus sztárpárral.

„Szép pár vagytok, gratulálok” – érkezett egy újabb hozzászólás, amit számos gratuláló komment követett.

Somhegyi Krisztián már babavárásról beszél

Míg Viczián Viktória a közösségi oldalán többször leszögezte, hogy nem örül, hogy a gyerekvállalással nyaggatják, Krisztián nem leplezi az izgatottságát. Korábban egy rajongói kérdésre azt is elárulta: Lányos vagy fiús apukának tudja magát jobban elképzelni?