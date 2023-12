Viczián Viki megható vallomást tett: „Krisztián előtt nem volt karácsony”

Viczián Viki élete közel két éve óriási fordulatot vett, hiszen ekkor ismerte meg az Exatlon egykori Bajnokát, Somhegyi Krisztiánt. A csinos modellt megdöbbentette, milyen érzelmeket váltott ki belőle a megismerkedésüket követően Krisztián, ugyanis a szépségkirálynő nem igazán hitt az igaz szerelemben, s mint kiderült a karácsonyban sem...

Viczián Vikinek barátja, Somhegyi Krisztián hozta meg a karácsonyt (Fotó: Máté Krisztián)

Ha mondhatom így, Krisztián előtt nem volt igazi karácsony...

– kezdte a Borsnak Viki, aki bár nem szívesen, de bevallotta, hogy korábban a Grincs szerepét is eljátszhatta volna, annyira nem járta át az ünnep szelleme.

– Bevallom, előfordult olyan is, hogy még karácsonyfát sem akartam állítani, bár ezzel nem szívesen dicsekszem. Viszont Krisztián óta óriási fordulatot vett minden, meghozta nekem az ünnepi hangulatot, azóta az egész december erről szól – mesélte a szépségkirálynő, de mint mondja, szerelme felbukkanásával minden megváltozott. Olyannyira, hogy november végeztével karácsonyi kastéllyá változik Vikiék lakása.

„Olyan vagyok, mint egy szorgos kismanó”

A szépségkirálynő nemcsak a díszítésben élhette ki magát, hanem az ajándékok beszerzésében is. Kiderült ugyanis, hogy Vikinek különleges módszere van a tökéletes meglepetések megvalósításában, bár igaz, ez egész éves munkát igényel.

A lakást már november végén elkezdtem díszíteni. Imádom a manókat kirakni, a gyertyákat és a fényeket. Sőt, ilyenkor annyira elragadtatom magam, hogy már két héttel a karácsony előtt bekerültek az ajándékok a fa alá

– árulta el Viki, aki elmesélte azt is, mit kapott idén tőle Krisztián.

– Őszintén szólva, én nagyon szeretek ajándékozni, és a visszajelzések alapján azt mondhatom, hogy jó vagyok benne. Krisztiánnak is úgy választok meglepetést, hogy felcsapom a kis jegyzetem, amit egy éve írogatok, mint egy szorgos kismanó, hogy a lehető legjobb ajándékkal lephessem őt meg. Tavaly például egy motoros legót kapott, hogy kiélhesse a gyermeki énjét, és annyit elárulhatok, hogy idén is hasonló kis csomag került a fa alá – tette hozzá a csinos modell, akitől megtudtuk, hogy az idei karácsonya is kifejezetten mozgalmas lesz, hiszen végig látogatják a családot és a rokonságot. Cserében viszont az év utolsó napját nyugalomban töltik, hiszen ahogy ő fogalmazott: „már nyuggerek” Krisztiánnal.