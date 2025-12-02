Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Tisza-adó: Nagy Feró is felszólalt a megszorítócsomag ellen

Tisza-adó
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 02. 11:39
Egyre több hazai sztár emeli fel a szavát a Tisza-megszorítócsomag ellen. A Beatrice frontembere, Nagy Feró felháborítónak tartja, amire a Tisza készül. A kutyaadó bevezetéséről és az alkoholos italok drasztikus áfaemelésére pedig csak pislog…
A kiszivárgott Tisza-adó és megszorítócsomag valósággal felrobbantotta a közvéleményt: emberek többsége felháborítónak tartja, hogy Magyar Péter pártja a háttérben brüsszeli megbízásra a magyar emberek ellen ilyen terveket sző.

Nagy Feró kifejtette a véleményét a Tisza-adóról
Felháborítónak tartja Nagy Feró a Tisza-adót (Fotó: Tumbász Hédi)

A tervezet szerint minden kutya és macska után évi 18 ezer forintos adót kellene fizetni, miközben az alkohol- és dohánytermékek áfája 32 százalékra nőne. Nagy Feró két puli büszke tulajdonosa, így őt duplán is érintené egy ilyen esetleges adónem.

Erre csak annyit tudok mondani, hogy ha én találtam volna ki, akkor most több százan írnának, hogy én egy nagy hülye vagyok. Igazából, ha belegondolsz, annyi kutya meg macska van, hogy ha ezek után szednek egy kis pénzt, akkor jól járnak nem?

– mondta cinikusan lapunknak Nagy Feró a kutyaadóról.

Szerencse, hogy a vakondok után nem kell fizetnem, mert van a kertemben elég!

- tette hozzá.

Nagy Feró félti a magyar borászokat a Tisza-adótól

Nagy Feró az alkoholtermékek áfájának emelését nem csupán saját pénztárcáján keresztül nézi, hanem a hazai borászok jövője miatt is aggódik.

Egy kicsit jobban fájna az alkohol, mert azért a magyar borokat megadóztatni szörnyű lenne, meg a pálinkát is persze

 – gondolkodott el.

A Tisza-megszorítócsomag minden magyar embert érint

A Tisza-megszorítócsomag részletei olyan tételeket tartalmaznak, amelyek nemcsak a családok pénztárcáját karcsúsíthatja meg, hanem egyenesen felforgathatják az egész ország mindennapjait. Íme azok a pontok, amelyeknél sokaknál végképp elszakadt a cérna: 

  • Brutális SZJA-emelés: a személyi jövedelemadó progresszíven 22–33%-ra ugorna. 
  • A családi kedvezmény megvágása: 30%-kal csökkentenék, ami rengeteg családnál okozna komoly érvágást. 
  • Durvuló terhek a KKV-knak: a kis- és középvállalkozások adói drasztikusan nőnének. 
  • 32%-os extra ÁFA: az alkoholra és dohánytermékekre kirótt különadó az egekbe emelné az árakat. 
  • Özvegyi nyugdíjadó: a 20%-os új adó ötlete országos döbbenetet váltott ki. 
  • Házi kedvenceket érintő sarc: a kutya- és macskatartók évente 18 ezer forintos adóval számolhatnának 
  • Privatizációs hullám rémképe: a tervezet az egészségügy és a nyugdíjrendszer részleges privatizációját is belengeti

 

