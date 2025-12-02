Tisza-adó: Nagy Feró is felszólalt a megszorítócsomag ellen

A kiszivárgott Tisza-adó és megszorítócsomag valósággal felrobbantotta a közvéleményt: emberek többsége felháborítónak tartja, hogy Magyar Péter pártja a háttérben brüsszeli megbízásra a magyar emberek ellen ilyen terveket sző.

Felháborítónak tartja Nagy Feró a Tisza-adót (Fotó: Tumbász Hédi)

A tervezet szerint minden kutya és macska után évi 18 ezer forintos adót kellene fizetni, miközben az alkohol- és dohánytermékek áfája 32 százalékra nőne. Nagy Feró két puli büszke tulajdonosa, így őt duplán is érintené egy ilyen esetleges adónem.

Erre csak annyit tudok mondani, hogy ha én találtam volna ki, akkor most több százan írnának, hogy én egy nagy hülye vagyok. Igazából, ha belegondolsz, annyi kutya meg macska van, hogy ha ezek után szednek egy kis pénzt, akkor jól járnak nem?

– mondta cinikusan lapunknak Nagy Feró a kutyaadóról.

Szerencse, hogy a vakondok után nem kell fizetnem, mert van a kertemben elég!

- tette hozzá.

Nagy Feró félti a magyar borászokat a Tisza-adótól

Nagy Feró az alkoholtermékek áfájának emelését nem csupán saját pénztárcáján keresztül nézi, hanem a hazai borászok jövője miatt is aggódik.

Egy kicsit jobban fájna az alkohol, mert azért a magyar borokat megadóztatni szörnyű lenne, meg a pálinkát is persze

– gondolkodott el.

A Tisza-megszorítócsomag minden magyar embert érint

A Tisza-megszorítócsomag részletei olyan tételeket tartalmaznak, amelyek nemcsak a családok pénztárcáját karcsúsíthatja meg, hanem egyenesen felforgathatják az egész ország mindennapjait. Íme azok a pontok, amelyeknél sokaknál végképp elszakadt a cérna: