Brutális megszorítást tervez a Tisza Párt: a nyugdíjasokat, a kutya- és macskatartókat büntetnék

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 09:29
A Tisza Párt 1300 milliárd forintot akar összeszedni. Nem kímélnék a nyugdíjasokat, a kutya- és macskatartókat sem, de felsorolni is nehéz, mi mindent sarcolnának meg.

Lelepleződött a Tisza Párt súlyos baloldali megszorító csomagja. Magyar Péter 1300 milliárd forintot akar összesen elvenni az emberektől, az ezt bizonyító dokumentumot az Index hozta nyilvánosságra. A többszáz oldalas tervezet jelentős adóemeléseket tartalmaz. 

Kutyaadót vetne ki a Tisza
  • Emelnék a személyi jövedelemadót, 
  • eltörölnék a családi adókedvezményeket, 
  • bevezetnék a vagyonadót, 
  • megadóztatnák a vállalkozásokat, 
  • megadóztatnák a fogyasztási cikkeket
  • még a TB-rendszert is privatizálnák
  • a kutyák és macskák gazdáira is adót vetnének ki - évente minden kutya és macska után 18 000 forintot kellene fizetni
  •  A tervezet szerint ráadásul az állateledelt is plusz terhekkel sújtanák, vagyis a terv duplán róna plusz terhet az állattatókra.

Ideológiai okok és Brüsszel utasításai állhatnak a terv mögött. A statisztikák szerint ugyanis az egész Európai Unióban a magyarok tartják - lakosságarányosan - a legtöbb kutyát. Ezen belül természetesen a vidéki és az idősebb emberek között jelentős a kutyatartás. 

Vagyis Magyar Péterék a vidéki és a nyugdíjas embereket akarják büntetni.

A javaslatból egyelőre nem világos, hogy a kutyákon és macskákon kívül más háziállatokat is érintene-e a tervezet, önmagában azonban már ez a két kategória is jelentős. Elsősorban azért, mert minden harmadik magyart érinti a kérdés: a lakosság 38,5 százaléka élt egy 2022-es felmérés szerint olyan háztartásban, ahol vagy kutya, vagy macska (vagy mindkettő) volt. És ebből a két kedvencből egy másik felmérés szerint 2021-ben 4,78 milliót tartottak összesen Magyarországon a gazdák.

Amennyiben a kutyák számát 18 ezer forinttal felszorozzuk, akkor kiderült, hogy 86 milliárd forint adóbevételt várhatnának Magyar Péterék az állattartók megsarcolásából. Mivel ebben a számban nincsenek benne az egyéb háziállatok, a teljes összeg jóval 100 milliárd forint fölé is kúszhat. Ez sem számít azonban olyan hatalmas összegnek az államkassza számára, hogy indokolná egy ilyen jelentős réteg külön megadóztatását. 

A terv mögött ideológiai okok is állhatnak. A statisztikából ugyanis jól látszik, hogy arányaiban a legtöbb kutyát - nem meglepő módon - vidéken tartják, különösen azokban a megyékben, ahol a legtöbb jobboldali szavazó él. A legkevesebb kutya pedig természetesen Budapesten jut arányaiban az emberekre.

A kisállattartás további drágulását okozná, hogy a program a kisállat-termékekre az áfán felül további 4 százalékos adót rakna – a kutya- és macskaeledeltől kezdve a kisállat-almokon át egészen a papagáj- és hüllőeledelekig.

(via)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
