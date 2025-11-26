Brutális megszorítást tervez a Tisza Párt: a nyugdíjasokat, a kutya- és macskatartókat büntetnék

Lelepleződött a Tisza Párt súlyos baloldali megszorító csomagja. Magyar Péter 1300 milliárd forintot akar összesen elvenni az emberektől, az ezt bizonyító dokumentumot az Index hozta nyilvánosságra. A többszáz oldalas tervezet jelentős adóemeléseket tartalmaz.
Ideológiai okok és Brüsszel utasításai állhatnak a terv mögött. A statisztikák szerint ugyanis az egész Európai Unióban a magyarok tartják - lakosságarányosan - a legtöbb kutyát. Ezen belül természetesen a vidéki és az idősebb emberek között jelentős a kutyatartás.
Vagyis Magyar Péterék a vidéki és a nyugdíjas embereket akarják büntetni.
A javaslatból egyelőre nem világos, hogy a kutyákon és macskákon kívül más háziállatokat is érintene-e a tervezet, önmagában azonban már ez a két kategória is jelentős. Elsősorban azért, mert minden harmadik magyart érinti a kérdés: a lakosság 38,5 százaléka élt egy 2022-es felmérés szerint olyan háztartásban, ahol vagy kutya, vagy macska (vagy mindkettő) volt. És ebből a két kedvencből egy másik felmérés szerint 2021-ben 4,78 milliót tartottak összesen Magyarországon a gazdák.
Amennyiben a kutyák számát 18 ezer forinttal felszorozzuk, akkor kiderült, hogy 86 milliárd forint adóbevételt várhatnának Magyar Péterék az állattartók megsarcolásából. Mivel ebben a számban nincsenek benne az egyéb háziállatok, a teljes összeg jóval 100 milliárd forint fölé is kúszhat. Ez sem számít azonban olyan hatalmas összegnek az államkassza számára, hogy indokolná egy ilyen jelentős réteg külön megadóztatását.
A terv mögött ideológiai okok is állhatnak. A statisztikából ugyanis jól látszik, hogy arányaiban a legtöbb kutyát - nem meglepő módon - vidéken tartják, különösen azokban a megyékben, ahol a legtöbb jobboldali szavazó él. A legkevesebb kutya pedig természetesen Budapesten jut arányaiban az emberekre.
A kisállattartás további drágulását okozná, hogy a program a kisállat-termékekre az áfán felül további 4 százalékos adót rakna – a kutya- és macskaeledeltől kezdve a kisállat-almokon át egészen a papagáj- és hüllőeledelekig.
(via)
