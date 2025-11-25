Teljesen abszurd: a Tisza megadóztat, ha kutyád vagy más háziállatod van

Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 16:33
A macskákat és a kutyákat sem kímélné a Tisza a megszorításaival. A nyilvánosságra került gazdasági tervezetből ugyanis kiderült, hogy kisállat adót vezetnének be, ami évi több mint tízezer forintos plusz terhet jelentene a kisállat gazdik számára. Ráadásul az állateledelekre is új adót vetnének ki, aminek eredményeképpen sokkal drágábban lehetne megvásárolni a kisállatok számára gyártott ételeket.
Ma robbant ki a Tisza újabb botrányos terve, mikor az Index birtokába került egy több száz oldalas dokumentum, amely arról szól, hogy Magyar Péterék 1300 milliárdos megszorításokra készülnek. A baloldali kormányokat idéző gazdasági tervezet hatalmas terheket róna ki a munkavállalókra, a vállalkozókra és a nyugdíjasokra is, valamint ami a legabszurdabb elképzelés az egész tervezetben az nem más mint, hogy a kisállat adót vezetnének be. 

Több mint tízezer forintos kisállat adót vezetne be a Tisza.
Fotó: Gladskikh Tatiana /  Shutterstock 

Kisállat adó: ennyi plusz költséggel járna az állattartás a Tisza tervezete szerint

Azok számára akik felelősségteljes gazdiként törődnek a kisállataikkal, ők most is jelentős összegeket költenek a házi kedvenceik jólétére és egészségére. A Tisza által tervezett eb- és macskaadó pedig ezeket az összegeket a többszörösére emelné, ugyanis minden kutya és macska után évi 18 ezer forintos adót kellene befizetni.  

Emellett azok akik elhagyják  vagy magára hagyják kisállataikat, őket napi 8 ezer forintos tartásdíj befizetésére köteleznék. 

Ráadásul a kisállatok állatorvosi költségeit is az állam hajtaná be, aminek köszönhetően nem a felelős állattartásra ösztönöznék az állattartókat, hanem arra, hogy a gazdik megpróbálják majd elkerülni a kiskedvencük orvosi ellátását. Ezáltal pedig drasztikusan csökkenne az egeészséges háziállatok száma az országban.

A kisállattartás további drágulását jelentené, hogy az állateledelekre az áfán felül további 4 százalékos adót raknának. Viszont nemcsak a kutya és macska eledeleket érintené mindez, hanem a kisállat-almokon át egészen a papagáj- és hüllőeledelekig drágulnának a tápok. 

A Tisza Párt abba nem gondol bele, ha súlyosan megdrágítanák a kisállattartást, akkor nemcsak a jelenlegi gazdik helyzetét nehezítenék meg, hanem számos állatmenhelyét is, mivel a drágulás miatt várhatóan sokkal kevesebben fogadnának örökbe állatokat. 

Ezzel az intézkedéssel tehát nem vinnék előrébb az országot, sőt az állattartás örömétől is megfosztanák az embereket, főleg azokat akik számára a házi kedvenceik hű társat jelentenek.

Az állatvédelmi kormánybiztos nem hagyta szó nélkül a Tisza kisállat adóját

Óvádi Péter a Facebook oldalán reagált az eb- és macskaadóra, amit a Tisza Párt vezetne be a kormányra kerülése esetén. Az állatvédelmi kormánybiztos úgy fogalmazott, hogy "az állatvédelmet támogatni kell, nem pedig ellehetetleníteni".

A nyugdíjasokat is megfosztanák a hű társaiktól

Szentkirályi Alexandra pedig arra hívta fel a figyelmet arra, hogy a kisállat adóval háromból két magyar családot büntetnének csak azért, mert van kutyájuk vagy macskájuk. 

A magyar háztartások kétharmada tart kutyát vagy macskát. Rengeteg idős embernek a házi kedvence az egyetlen társa. A Tisza baloldali megszorító programja, amely ma látott napvilágot, adót vetne ki rájuk

- írta közösségi oldalán a Fidesz fővárosi frakcióvezetője, majd azt is hozzátette, hogy számos nyugdíjast így megfoszthatnak egyetlen hű társától is, amely megóvja őket a magánytól.

Szentkirályi Alexandra a bejegyzését pedig így folytatta: 

Az nem járja, hogy Magyar Péterék azért büntessék a magyarokat, mert egy négylábú társra vágynak

 

