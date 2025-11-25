Teljesen abszurd: a Tisza megadóztat, ha kutyád vagy más háziállatod van

Ma robbant ki a Tisza újabb botrányos terve, mikor az Index birtokába került egy több száz oldalas dokumentum, amely arról szól, hogy Magyar Péterék 1300 milliárdos megszorításokra készülnek. A baloldali kormányokat idéző gazdasági tervezet hatalmas terheket róna ki a munkavállalókra, a vállalkozókra és a nyugdíjasokra is, valamint ami a legabszurdabb elképzelés az egész tervezetben az nem más mint, hogy a kisállat adót vezetnének be.
Azok számára akik felelősségteljes gazdiként törődnek a kisállataikkal, ők most is jelentős összegeket költenek a házi kedvenceik jólétére és egészségére. A Tisza által tervezett eb- és macskaadó pedig ezeket az összegeket a többszörösére emelné, ugyanis minden kutya és macska után évi 18 ezer forintos adót kellene befizetni.
Emellett azok akik elhagyják vagy magára hagyják kisállataikat, őket napi 8 ezer forintos tartásdíj befizetésére köteleznék.
Ráadásul a kisállatok állatorvosi költségeit is az állam hajtaná be, aminek köszönhetően nem a felelős állattartásra ösztönöznék az állattartókat, hanem arra, hogy a gazdik megpróbálják majd elkerülni a kiskedvencük orvosi ellátását. Ezáltal pedig drasztikusan csökkenne az egeészséges háziállatok száma az országban.
A kisállattartás további drágulását jelentené, hogy az állateledelekre az áfán felül további 4 százalékos adót raknának. Viszont nemcsak a kutya és macska eledeleket érintené mindez, hanem a kisállat-almokon át egészen a papagáj- és hüllőeledelekig drágulnának a tápok.
A Tisza Párt abba nem gondol bele, ha súlyosan megdrágítanák a kisállattartást, akkor nemcsak a jelenlegi gazdik helyzetét nehezítenék meg, hanem számos állatmenhelyét is, mivel a drágulás miatt várhatóan sokkal kevesebben fogadnának örökbe állatokat.
Ezzel az intézkedéssel tehát nem vinnék előrébb az országot, sőt az állattartás örömétől is megfosztanák az embereket, főleg azokat akik számára a házi kedvenceik hű társat jelentenek.
Óvádi Péter a Facebook oldalán reagált az eb- és macskaadóra, amit a Tisza Párt vezetne be a kormányra kerülése esetén. Az állatvédelmi kormánybiztos úgy fogalmazott, hogy "az állatvédelmet támogatni kell, nem pedig ellehetetleníteni".
Szentkirályi Alexandra pedig arra hívta fel a figyelmet arra, hogy a kisállat adóval háromból két magyar családot büntetnének csak azért, mert van kutyájuk vagy macskájuk.
A magyar háztartások kétharmada tart kutyát vagy macskát. Rengeteg idős embernek a házi kedvence az egyetlen társa. A Tisza baloldali megszorító programja, amely ma látott napvilágot, adót vetne ki rájuk
- írta közösségi oldalán a Fidesz fővárosi frakcióvezetője, majd azt is hozzátette, hogy számos nyugdíjast így megfoszthatnak egyetlen hű társától is, amely megóvja őket a magánytól.
Szentkirályi Alexandra a bejegyzését pedig így folytatta:
Az nem járja, hogy Magyar Péterék azért büntessék a magyarokat, mert egy négylábú társra vágynak
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.