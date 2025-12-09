Till Attila végre megmutatta, ezt eddig még senki sem láthatta

Vasárnap véget ért a TV2-n az év egyik legsikeresebb és legszórakoztatóbb műsora, a Sztárban Sztár All Stars, amiben minden egyes héten kiemelkedő produkciókat mutattak be a versenyzők. De hiába volt mindenki elképesztően jó, sajnos csak egy ember győzhetett, és az nem más volt, mint Dér Heni – a műsorvezető, Till Attila pedig egy egészen különleges videót készített vele az utolsó adás előtt.

Till Attila különleges videókat osztott meg / Fotó: Szabolcs László

Tilla, vagyis Till Attila rendszeresen készít videókat a színfalak mögött az előkészületekről, hogy megmutassa az embereknek, milyen jó a hangulat a stúdióban, illetve mennyire sok ember közös munkája egy ilyen magas színvonalú műsor, mint a Sztárban Sztár All Stars – a döntő előtt is kamerázott a népszerű tévés.

Till Attila több, eddig sosem látott videót is megosztott a Sztárban Sztár All Stars idei évadának utolsó adásáról.

Az egyik videóban Dér Heni és Bereczki Zoltán látható; a másikban Freddie készül elő; van egy, amiben leginkább a zsűritagok és a stábtagok szerepelnek; illetve olyan is akad, amiben a sminkszobában bandukol a versenyzők és vendégek között Till Attila, miközben szinte mindenkihez van egy mókás, kedves szava.

Itt lehet megtekinteni Tilla videóit: