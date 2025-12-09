„Készen állok az anyaságra” – Zámbó Krisztián és párja, Takács Zsuzska nagy lépésre készülnek

Zámbó Krisztián barátnője, Takács Zsuzska olyan életszakaszba érkezett, amikor egyre tisztábban körvonalazódnak a közös célok. A modell szerint eljött az idő, hogy komolyabban foglalkozzanak azzal, milyen környezetben szeretnének élni, és milyen lépéseket szeretnének megtenni a kapcsolatuk következő fejezete felé.

Zámbó Krisztián barátnője, Zsuzska szerint előbb esküvő, utána jöhet a gyerek (Fotó: Mediaworks)

Zámbó Krisztián barátnője gyereket is szeretne

Zsuzska elárulta, hogy a nyári hónapokban a rengeteg munka miatt kevés idő volt a pihenésre, Krisztián fellépései pedig gyakran lekötik a hétvégéket. Ha mégis van pár közös szabadnapjuk, akkor általában a Balatonhoz menekülnek a városi nyüzsgés elől. A modell a tópartot nemcsak a gyerekkora miatt érzi otthonosnak, hanem azért is, mert a család balatoni háza csendet, friss levegőt és természetközeli mindennapokat kínál számukra. Mint mondja, ez számára felér egy nyaralással és sokszor jobban is érzi ott magát, mint a főváros sűrűjében.

Bár jelenleg Budapesten élnek, Zsuzska szerint egyre inkább megfogalmazódik bennük a gondolat, hogy hosszabb távon vidéken találnák meg a számukra ideális otthont. Úgy érzi, a családalapítást sem a belváros zajában képzelik el, sokkal inkább a Budapest környéki településeken vagy a Balaton partján. Szerinte ott meglenne az a nyugodt közeg, amelyben valóban el tudnák kezdeni közös életük következő fejezetét.

Takács Zsuzska a párjával sokat beszélget arról, hogy családot alapítsanak (Fotó: Mediaworks)

Zámbó Krisztiánék esküvője után jöhet a baba

A modell azt is megosztotta, hogy bár szeretnék tartani a hagyományos sorrendet előbb esküvő, majd gyerek, fontos számára, hogy mindez ne görcsössé, hanem természetessé váljon. Úgy érzi, mostanra mindketten készen állnak arra, hogy új szerepeket vállaljanak az életben. A családalapítást ugyan nem siettetik, de Zsuzska biztos abban, hogy amikor eljön az ideje, boldogan vállalnának akár több gyermeket is.

Én azt gondolom, hogy az utóbbi időben most már készen állok arra, hogy édesanyává váljak, hogy egy család legyünk igazából Krisztiánnal. Természetesen azért szeretnénk megtartani azt a felállított sorrendet, hogy esküvő és utána a babázunk, de most már, hogyha jönne, akkor bátran jöhetne, mert készen állunk rá

– vallotta be Zsuzska a Borsnak.