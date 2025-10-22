Hogy lehet ilyen csábító? Takács Zsuzska végre elárulta tökéletes alakja titkát

76 ezer követője van, most épp a súlyával, alakjával kapcsolatban faggatták a közösségi oldalán. „Nyár óta, amióta leszedtem a cseresznyét, és felmásztam a fa tetejére, valószínű rossz pózban, azóta nem tökéletes a derekammal vagy a csípőmmel valami, úgyhogy nem esik igazán jól a mozgás” – jegyezte meg Takács Zsuzska.

Zámbó Jimmy fia, Zámbó Krisztián menyasszonyával már 15 éve alkot egy párt (Fotó: Végh István)

Elárulta, hogy nagyon szeret enni, főleg nehéz ételeket, de próbált mértéket tartani. Ami a súlyát illeti, öt-hat kilót szokott hízni vagy fogyni. „Szinte csak vizet iszom és nem vagyok túlzottan édesszájú” – tette hozzá.

Takács Zsuzska fogyása miatt nem aggódik

Úgy véli, hogy az alkat, a súly leginkább a genetikától függ, „amivel borzasztó nehéz felvenni a harcot, és nem is biztos, hogy kell.”

Egy életünk van, na sanyargassuk magunkat, próbáljuk meg szeretni úgy a testünket, ahogy van, és kiemelni a legszebb részeit!

Szépségápolási trükkjei közül a rendszeres szaunázást emelte ki, amely méreganyagokat távolít el a testből, és a bőrnek is nagyon jót tesz. Nyáron sokat dolgozott, mint írta, most egy kicsit csendesebb időszak jött, de így is vannak teendői. Zámbó Krisztián most forgatja legújabb klipjét, szerinte „nagyon brutál” lesz, várja már a végeredményt.

Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska nyaralása jól sikerült

Takács Zsuzska és Zámbó Jimmy legidősebb fia több mint 15 éve alkotnak egy párt: nemrég úgy döntöttek, hogy lakóautóval utaznak Szlovéniába. Bár eredetileg Olaszország volt a cél, találtak helyette egy olyan helyszínt, ami hasonlított az olasz kisvárosokra, csak közelebb van, Piranban kötöttek ki.

Elképesztően büszke vagyok rá, Krisztián szuperül vezette ezt a hatalmas bengát, így hívtuk. Óriási élmény volt, annyira jól éreztem magam, ez volt életem legjobb nyaralása, mondtam Krisztiánnak, hogy nem is tudtam, hogy ennyire jó nyaralni vele. Csodaszép helyeken jártunk, teljesen szerelmes vagyok az ottani helyszínbe és Krisztiánba is!

– lelkendezett hazatérés után a modell.