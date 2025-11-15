Szabó Zsófi után szabadon, Rákay Philips is firkás pulcsiban - Fotó

Szabó Zsófi ismét gondoskodott róla, hogy minden szem rá szegeződjön: a győri Háborúellenes Gyűlésen (HEGY-en) ugyanis egy olyan pulóverben jelent meg, ami az elmúlt napok legnagyobb hazai divatőrülete lett. A felsőn az a rajz szerepel, amelyet Orbán Viktor Rónai Egon ATV-s interjúja közben készített, és amelyet a miniszterelnök élő adásban meg is mutatott a nézőknek.
A firkának tűnő ábra meglepő gyorsasággal vált egyébként népszerűvé, és annyian kezdték el keresni, hogy végül mintaként pulóverre is felkerült, amelyet már napokkal ezelőtt előrendelhetővé tettek a rajongók számára. Amikor Szabó Zsófi Rákay Philip mellett megjelent a pulcsiban, a közönség soraiban azonnal felismerte mindenki, hogy arról a bizonyos Orbán-firkás felsőről van szó. Sőt végül Rákay Philip is beadta a derekát és lecserélte elegáns öltönyét, hogy helyette ő is az ikonikus pulcsiban képviselje magát.
