Lengyel Johanna édesapja nem volt ott a Megasztár döntőjén: kiderült, mi történt

Lengyel Johanna lett a Megasztár 2025-ös évadának győztese, amit a stúdióban mindenki hatalmas ovációval ünnepelt. A fiatal lány hétről-hétre fejlődött, és lehengerlő produkcióival mindenki szívébe belopta magát, így nem csoda, hogy az egész stúdió állva ünnepelte, amikor kimondták a nevét nyertesként. Lengyel Johanna családja természetesen nem is lehetne büszkébb, amiről most édesapja kedvese, az influenszerként is ismert Molnár Miléna mesélt.

Lengyel Johanna Rise című saját dalát is bemutatta a döntőben, a családja nem is lehetne rá büszkébb (Fotó: TV2)

Lengyel Johanna szülei ugyan már nincsenek együtt, de ő szerencsére mindkettejükkel nagyon jó viszonyt ápol, ahogy édesapja fiatalabb szerelmével is. Így természetesen a tartalomgyártó maga is nagyon büszke az énekesnőre, akinek a helyszínen szurkolt a Megasztár döntőjében, annak ellenére, hogy Johanna édesapja csak lélekben volt velük.

Én voltam egyedül ott a döntőn, ugyanis Sanyinak tréningje volt, mert nálunk is év vége van, és pont akkorra esett az utolsó tréningje, de természetesen ő is nagyon szurkolt. Szerintem nagyon izgalmas volt, imádtam a show hangulatát. Egyébként majdnem az összes adáson ott voltam, hiszen amikor ráértünk, akkor mindig személyesen néztük meg Johit

– kezdte Miléna.

„Hatalmas megkönnyebbülés volt, amikor kimondták a nevét, és ezzel az az egész teher lement rólunk, mert heteken keresztül izgultunk, hogy minden úgy sikerüljön, ahogy ő szeretné, hogy jól is érezze magát, jól is teljesítsen. Úgyhogy kicsit örülök, hogy vége az egésznek, nem csak azért, mert megnyerte, hanem, mert vége ennek a stresszes időszaknak számára is, de persze borzasztóan örülünk, hogy nyert” – folytatta lapunknak az influenszer.

Lengyel Johanna Marics Petivel is folytatja majd a közös munkát, hiszen a Megasztár alatt barátok is lettek (Fotó: Szabolcs László)

Lengyel Johanna apja sosem kételkedett

Természetesen, aki ismeri az énekesnőt az pontosan tudta, hogy mennyire tehetséges, így volt ezzel Molnár Miléna és Sándor is, kezdetben mégis volt bennük aggodalom.

„Mindig úgy indultam el, hogy ott van annak a lehetősége, hogy kiesik. A tehetségében biztosak voltunk, ez nem volt kérdés, inkább csak az, hogy a közönségnek ezt hogy tudja átadni, mennyire lesz szimpatikus, mennyire akarnak majd rá szavazni. Egy kicsit féltünk attól, hogy azzal fogják bántani, hogy ő már profi, de örülünk neki, hogy befogadta a nagy közönség is, és hogy szeretik, amit csinál” – magyarázta Miléna.

Neki ez nagy dolog volt, hogy így köré rakták a látványt, hogy táncosokkal lép fel, és azt láttam rajta, hogy csillog a szeme, ragyog, kiteljesedik, és nagyon élvezi. És ő is elmondta, hogy el tudja fogadni, hogyha nem nyer, mert már az elődöntőnél úgy érezte, hogy annyi mindent kapott, hogy ha másnak kell nyernie, akkor el tudja fogadni

– tette még hozzá, amit Lengyel Johanna döntő utáni interjúja is igazol.