„Ennek így kellett lennie” – Marics Peti és Lengyel Johanna kapcsolata nem ér véget a Megasztár-győzelem után

A Megasztár 2025 döntő estéjén felrobbant a stúdió, amikor kimondták Lengyel Johanna nevét. Marics Peti mentoráltja az egész országot lehengerelte hangi adottságaival.

Marics Peti mentoráltja, Lengyel Johanna nyerte a Megasztár nyolcadik szériáját (Fotó: Mediaworks)

Marics Peti és Lengyel Johanna kapcsolata nem ért véget a Megasztárral

Ahogy Tóth Gabi és Herceg Erika is kijelentette, Lengyel Johanna világszínvonalú énekesnővé nőtte ki magát. A döntőben az énekesnő három dallal varázsolta el a közönséget: egy gyönyörű duettben csendült fel Lady Gaga és Bradley Cooper közös zenéje a Shallow, amelyet Johanna mesterével, Marics Petivel énekelt. Ezután egy fantasztikus saját számot hallhattunk a győztestől, majd Raye ikonikus Where Is My Husband című számát adta elő.

Johanna nem csak Magyarország hangja címet nyerte el, de gazdagabb lett 40 millió forinttal, felléphet a 2026-os Strand fesztiválon, valamint ösztöndíjasként részt vehet a Kodolányi János Egyetem Modern Zenei Tanszékén egy hároméves zenei képzésen.

Az aranytorkú énekes mesterével együtt osztozott a sikeren. A VALMAR duó frontembere a győzelem után büszkén nyilatkozott a Borsnak.

Ezt Johanna nyerte meg, én csak ott voltam mellette, mint egy jó mester, mint egy lelki támasz. Teljes mértékben övé minden érdem. Úgy gondolom, hogy ennek így kellett lennie.

Marics Peti és P.Y.F.U közös zenéje hatalmas sláger lett (Fotó: Mediaworks)

Marics Peti és P.Y.F.U új dala táncra késztette a stúdiót

Marics Petinek azonban nem csak egy versenyzője küzdött a győzelemért. P.Y.F.U, azaz Majthényi Zsombor harmadik hellyel zárta a műsort. A rapper és mestere a döntőben egy közös nótával léptek színpadra, ami feje tetejére állította az egész stúdiót: Curtis az asztalon fekve táncolt!

A verseny során már nem először hallhattunk saját zenét a fiatal rappertől, és a rajongók legnagyobb örömére nem is utoljára! Marics Peti beszámolt arról mi lesz két versenyzőjének a sorsa, hogyan folytatják együtt a közös munkát: „Nekik kell eldönteniük, ezután mit szeretnének. Innentől kezdve az ő kezükben van a saját sorsuk. Menni kell tovább, dolgozni ezerrel” – kezdte Peti, aki természetesen ellátta mentoráltjait hasznos tanácsokkal.