Emlékszel még? Annyira gyönyörű! Ősrégi fotók kerültek elő Lékai-Kiss Ramónáról – Galéria

Lékai-Kiss Ramóna az elmúlt két évtizedben a magyar televíziózás egyik legismertebb arca lett. Színésznőként robbant be a köztudatba 2002-ben, tizenhét évesen kapott szerepet a Barátok köztben, ahol „Szentmihályi Zsófia” karakterét alakította. Később döntött csak úgy, hogy nem csak színészként, hanem műsorvezetőként is kipróbálja magát — és milyen jól tette.
A gyönyörű híresség gyakorlatilag mindent sikerre visz, amiben részt vesz, hiszen olyan neves produkciók köthetők hozzá, mint az X‑Faktor, Dancing with the Stars, Ninja Warrior Hungary, A nagy Ő, a Password, vagy a jelenleg is rendkívül nagy nézettségnek örvendő Sztárban Sztár és a TV2 Titkok Ramónával. Utóbbiban egyébként celebekkel beszélget őszintén, ahol minden adásban olyan titkokra derül fény, amelyekről korábban soha nem lehetett hallani.
Ramit minden szerepkörben imádják a nézők, mégis nagy meglepetést okozott, amikor a 2025-ös szériában versenyzőként lépett színpadra A Nagy Duett-ben, Brasch Bence oldalán. Ez egyfajta visszatérés volt a show biznisz világába, ami izgalmas fordulat volt karrierjében, hiszen addig inkább műsorvezetőként vagy zsűritagként láthattuk. Bár Ramóna színészi tehetsége és sokoldalúsága már korábban is ismert volt, ebben a műsorban tanúbizonyságot tett róla, hogy énekhangja is kiemelkedően szép, aminek meg is lett az eredménye: Bencével megnyerték az idei évadot.
A színésznő többször nyilatkozott róla, hogy voltak olyan időszakok az életében, amikor fejébe szállt a dicsőség, de családja a földön tartotta őt, így a rengeteg munka, alázat és kitartás mellett talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy azzá a sikeres nővé válhasson, aki ma az ország egyik legelismertebb műsorvezetője.
Lékai-Kiss Ramóna férjével, Lékai Mátéval és kisfiukkal, Noéval boldog harmóniában élnek, Noé idén már iskolába ment, Rami az anyaság szerepében is remekül helytállt. Sokszor hangsúlyozza, hogy a rengeteg munka ellenére családja az első helyen áll. Az ő pályája és személye azért figyelemre méltó, mert - a tipikus „híresség” forgatókönyvtől eltérően - nem egyetlen show-tól, film- vagy sorozat-szereptől függött; rugalmassága, alkalmazkodóképessége és folyamatos megújulása biztosította számára, hogy mindig újabb és újabb lehetőségeket kapjon az élettől.
Lékai-Kiss Ramóna december 2-án lett 41 éves, Isten éltesse sokáig!
