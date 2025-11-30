Lékai-Kiss Ramóna nekivetkőzött Freddie produkciója után

Freddie produkcióját hatalmas ováció fogadta a Sztárban Sztár All Stars elődöntőjében. Az énekes a Europe Final Countdown című dalát adta elő, amely annyira forróra sikeredett, hogy az énekes haja majdnem lángra kapott, Lékai-Kiss Ramóna pedig megszabadult egy ruhadarabjától.

Freddie produkciója alatt a tűznek is fontos szerepe volt a Sztárban Sztár színpadán

Fotó: MEDIAWORKS

Sztárban Sztár: Freddie forró produkciója lázba hozta a zsűritagokat

Hajós András szerint a versenyzők úgy dolgoznak, mintha soha sem akarnának haza menni, és ez alól természetesen Freddie sem kivétel. A zsűritag úgy érzi, hogy egy teljesen más személyt kellett megformálnia az énekesnek a produkció alatt, amely nem volt egyszerű feladat, azonban Freddie képes volt mindezt önfeledten megformálni.

Liptai Claudia megjegyezte: hatalmas hiba volt, hogy anno Freddie nem nyerte meg az Eurovíziós Dalfesztivált, hiszen világszínvonalú hanggal rendelkezik az énekes.

Amikor megláttalak, akkor nagyon sok hasonlóságot véltem felfedezni köztem és közted. Egyszer így néztem ki, amikor feltöltötték az arcomat, volt egy ilyen Alvin és a mókusok pofám egyszer és nekem is, és ahogy itt ültem, ez a pótrész a hajamban majdnem lángra kapott, mint hogy a te nem valós hajad is

- jelentette ki nevetve Liptai Claudia. Ő is egyetértett Hajós András szavaival, hogy Freddie-nek különleges hangszíne van, és nagyon nagy tehetség. Egy nem tetszett neki, az pedig Freddie fejrázása volt.

Stohl András elmondta, hogy minden versenyzőt komplexen néznek, beleértve a kisfilmekben elhangzottakat. Úgy érzi, hogy Freddie a produkció második felében elkezdte élvezni a dalt, ezt pedig nagyon élvezte, és nem dobta el önmagát az előadás során. „Nem is baj, hogy nem dobod el. Én azt gondolom, hogy te vagy ez. Te Freddie vagy, nem az vagy, aki teljesen eldobja. Ez egyáltalán nem baj én ezt kifejezetten pozitívumként mondom.”

Freddie arra, hogy szeretné megtalálni a hangját, amiről a kisfilmben beszélt, annyit mondott:

Nagyon jó érzés azt megtapasztalni, hogy az, ami természetes volt ezidáig, hogy én vagyok, az most egy más megvilágításba került, mert ha itt végzek, legyen szó ma este, vagy jövő héten, másképpen fogom ezt megközelíteni, jobban fogok annak örülni, vagy jobban fogom becsülni azt, ami én vagyok.

Lékai-Kiss Ramóna értékelésében megjegyezte, hogy sokszor lehet érezni, ha Freddie nem érzi magát komfortosan, ha idegen terepen kell mozognia.

Látszódott és hallatszódott, hogy ez a karakter nagyon távol áll a te hangszínedtől és máshogy kellett hozzányúlnod. Nagyon nehéz visszafogni egy ilyen erős hangot úgy, hogy az energiaszint mégis megmaradjon, és te ezt megoldottad, begyújtottad a rakétákat

– mondta Rami, aki az értékelés közben is megszabadult egy ruhadarabjától, méghozzá a boájától, amit végül el is dobott, és ami később Hajós András nyakán landolt.