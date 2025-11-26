Lékai-Kiss Ramóna megható vallomása: „Nehéz szívvel hagytuk ott...”

Különösen nosztalgikusan indult Lékai-Kiss Ramóna műsora, a Lakásvadászok – Otthon első látásra forgatása a színésznő számára, hiszen a TV2 új műsora számos emléket idézett fel benne azokról az időkről, amikor az első saját otthonába költözött.

Sok izgalmat ígér Lékai-Kiss Ramóna műsora (Fotó: TV2/hot! magazin)

Lékai-Kiss Ramóna szülei segítségével vásárolt először ingatlant

Rami elárulta, hogy a műsor során újra átélte az izgalmat és azt a különleges szabadságérzést is, amit az első lakás megtalálása jelent.

A családom rengeteget segített abban az időszakban. Miután 17 évesen Budapestre költöztem, évekig albérletben éltem, aztán eljött az a pillanat, amikor a fejemhez kaptam, hogy konkrétan már egy lakás árát fizettem ki lakbérre.

„Akkor kezdtem el nézegetni a hitelkonstrukciókat, és rájöttem, hogy sokkal jobban esne a saját lakás-törlesztőrészletemet fizetni” – kezdte a hot! magazinnak a műsorvezető.

„Egészen más érzés úgy venni egy bútort – vagy akár csak egy villát –, hogy tudom: ezt a saját otthonomba vásárolom, amit én csinosítgatok és szépítgetek. Amikor belevágtam a lakásvásárlásba, a szüleim hatalmas segítséget nyújtottak: utánajártak, ötleteltek, és mivel sokkal több tapasztalatuk volt, nagyon sokat adtam a tanácsaikra. Ma már azonban biztosan ingatlanos segítségét kérném. A Lakásvadászok nem titkolt célja az is, hogy megmutassa: sok olyan szakember van ezen a piacon, akikben igenis érdemes megbízni.”

A férjével, Mátéval csodálatos összhangban élnek (Fotó: archív/hot! magazin)

Lékai-Kiss Ramóna otthona: Veszprém volt

Lékai-Kiss Ramóna gyermeke születése előtt Veszprémbe költözött a férjével, és ez lett az első közös otthonuk. Bár imádták azt az időszakot, a munkáik miatt nemrég visszatértek a fővárosba.

„Szerintem, aki azt mondja, hogy szeret költözni, az füllent, mert a pakolás, a dobozolás, a sok év emlékeinek összeszedése és áthurcolása bizony kemény menet. Mi is átéltük ezt, amikor Noé születésekor Veszprémbe költöztünk, az első közös otthonunkba: akkor még csak a gyerekszoba volt teljesen kész, de ennek is megvolt a maga varázsa. Én amúgy is veszprémi vagyok, szeretem a vidéki létet, de amikor már mindkettőnket Budapestre szólított a munka, logikusan kellett dönteni. Nehéz szívvel hagytuk ott az otthonunkat, de együtt lenni a legfontosabb” – szögezte le.