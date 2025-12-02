Korda György és Balázs Klári bejelentette: ennyi volt, jön az utolsó

68 éve áll színpadon Korda György

Egészen elképesztő, de közel hét évtizedes pálya áll Korda György mögött, aki a feleségével 46 éve lép fel, de már előtte is komolyabb karriert tudhatott maga mögött, mint más egy egész élet alatt. A pár kapcsán egyébként jó ideje felmerül a kérdés, hogy meddig énekelnek még nekünk, illetve mit szeretnének csinálni, ha egyszer esetleg visszavonulnának. Szeptember elején például így beszélt Korda György az életkoráról és a "meddig" kérdéséről: "Sokszor gondol arra az ember, mi lesz, hogy lesz… Én januárban 87 éves leszek, ha Isten is megsegít. Egyszer-kétszer beszélgettünk erről, nehéz ez, amikor eljut az ember agyáig. Ez nem olyan pálya, hol 90 évesen is megírnak egy szerepet a színművésznek, hogy járókerettel is megcsinálja. Ott tudnak segíteni, de itt ki kell nézni, másfél óráig ott kell lenni, énekelni kell."

A pár akkor azt is elárulta: a hideget nem különösebben szeretik, a meleget viszont annál inkább, így talán Spanyolországban töltenének el hosszabb időt. Ki tudja, talán a jövő évi nagykoncert után végre jut rá idejük.