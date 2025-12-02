Korda György és Balázs Klári bejelentette: ennyi volt, jön az utolsó

Szomorú hírt jelentette be egy kedden tartott sajtótájékoztatón Korda György és Balázs Klári: visszavonulnak.
2026. december 19. egyszerre lesz örömünnep és szomorú pillanat a sztárpár rajongói számára. Örömünnep, hiszen Korda György és Balázs Klári nagykoncertet ad majd a Papp László Budapest Sportarénában, amire már most gőzerővel készülnek. Azonban míg az egyik szemünk nevet, a másik garantáltan sír, hiszen Kordáék egy sajtótájékoztatón azt is bejelentették: ezzel a bulival, ami az (Utol)Show Felszállás nevet kapta, lezárják több évtizedes karrierjüket, és nem lépnek fel többé, azaz bő egy év múlva hallhatjuk utoljára élőben a Reptért és a többi Korda-slágert.
A páros búcsúkoncertjén Szikora Róbert és Király Viktor is színpadra lép majd.
Egészen elképesztő, de közel hét évtizedes pálya áll Korda György mögött, aki a feleségével 46 éve lép fel, de már előtte is komolyabb karriert tudhatott maga mögött, mint más egy egész élet alatt. A pár kapcsán egyébként jó ideje felmerül a kérdés, hogy meddig énekelnek még nekünk, illetve mit szeretnének csinálni, ha egyszer esetleg visszavonulnának. Szeptember elején például így beszélt Korda György az életkoráról és a "meddig" kérdéséről: "Sokszor gondol arra az ember, mi lesz, hogy lesz… Én januárban 87 éves leszek, ha Isten is megsegít. Egyszer-kétszer beszélgettünk erről, nehéz ez, amikor eljut az ember agyáig. Ez nem olyan pálya, hol 90 évesen is megírnak egy szerepet a színművésznek, hogy járókerettel is megcsinálja. Ott tudnak segíteni, de itt ki kell nézni, másfél óráig ott kell lenni, énekelni kell."
A pár akkor azt is elárulta: a hideget nem különösebben szeretik, a meleget viszont annál inkább, így talán Spanyolországban töltenének el hosszabb időt. Ki tudja, talán a jövő évi nagykoncert után végre jut rá idejük.
