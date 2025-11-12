Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Balázs Klári és Korda György csak úgy ragyogott: nagy megtiszteltetés érte őket

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 12. 11:43
Korda György és Balázs Klári Újbuda díszpolgára lett.

A XI. kerület díszpolgára lett a Korda György és Balázs Klári művészházaspár – írja a Facebookon Újbuda Önkormányzata, hozzátéve, hogy Kordáék hazai és nemzetközi könnyűzenében nyújtott kiemelkedő teljesítményük elismeréseként kapják a címet. László Imre polgármester a kerület napján, azaz november 11-én szerdán adta át a kitüntetést.

Fotó: Mediaworks

Korda Györgynek és Balázs Klárinak nem ez az első díszpolgári címe: 2023-ban hasonló elismerésben részesültek a II. kerületben is. Korda György emellett Budapest díszpolgára is, ezt a kitüntetést még 2019-ben kapta meg.

