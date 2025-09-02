Hoppá, mit tudtunk meg! Külföldre költözne Korda György és Balázs Klári

„Nagyon intenzív nyár volt, gyönyörű koncertek vannak mögöttünk, az összes nagy fesztiválon ott voltunk. Mindig tele volt a nézőtér, csodálatos! Ha többet nem lépnének színpadra, ez a nyár már szép befejezés lenne” – lelkesedett Balázs Klári a Bochkor című rádióműsor szeptember 1-i adásában, a Retro Rádión. Korda György a visszavonulásról is beszélt az adásban, de jelezte, hogy ez még odébb van.
„Sokszor gondol arra az ember, mi lesz, hogy lesz… Én januárban 87 éves leszek, ha Isten is megsegít. Egyszer-kétszer beszélgettünk erről, nehéz ez, amikor eljut az ember agyáig. Ez nem olyan pálya, hol 90 évesen is megírnak egy szerepet a színművésznek, hogy járókerettel is megcsinálja. Ott tudnak segíteni, de itt ki kell nézni, másfél óráig ott kell lenni, énekelni kell” – magyarázta az énekes, majd hozzátette:
Minden reggel úgy ébredek fel, hogy drága Istenem, köszönöm, hogy vigyáztál rám. Nincs olyan énekes, aki hatvannyolc éve folyamatosan énekel. Ha majd hetvenet eltöltök a színpadon, akkor csináljunk egy értékelést!
Balázs Klárival 46 éve vannak együtt színpadon, azóta együtt alszanak egy ágyban. Az énekes elárulta, hogy le kellett cseréni a régit, mert kicsi volt, ő éjjel elterült, és "belepasszírozta" Klárikát a falba. „Két méter 80 centi széles, két méter hosszú, mikrofonnal tudunk beszélgetni egymással” – tréfálkozott Korda, Balázs Klári pedig megjegyezte, hogy férje éjjel, alvás közben "nem fordul, hanem vetődik."
A táncdalénekes elmondta, hogy rengeteg szép dolog történt vele, nagy megtiszteltetés érte többször. Meghatotta, hogy Budapest 7. kerületében, ahol született, egy sarkon az arcképét festették a földre. „Innen indultam. Az, hogy lépkednek rajtam, az másik ügy” – viccelődött.
Kazincbarcikán egy fa alatt réztábla jelzi, hogy a fa Balázs Klárié és Korda Györgyé, a debreceni állatkert igazgatónője pedig arra kérte fel őket, hogy két vízilónak legyenek örökbefogadó szülei.
Ha nem vagyok tiszteletlen, miért egy vízilóról jutottunk eszébe?
- érdeklődött viccelődve Korda, majd kiderült, hogy Linda és Szigfrid sok évtizede békében, szimbiózisban élnek, innen jött az ötlet.
Amíg vannak felkérések, mennek fellépni. "Megyek, ahova hívnak, legyen az 250 kilométer vagy 20. Minden lehetséges, soha semmire ne mondjátok azt, hogy ez nem létezik!" - lelkesedett az énekes.
Balázs Klári elárulta, hogy a hidegtől tartanak egy kicsit. Kárpáti György olimpiai bajnok vízilabdázó jutott eszébe, vele Sydney-ben találkoztak: ő, amikor megjött itthon az őszi párás idő, az ízületi problémái miatt elrepült Ausztráliába, és ott tartózkodott pár hónapot. „Ez jó ötlet, mi sem szeretjük a telet, de annyi télen munkánk volt, hogy észre se vettük. A nyarat, meleget szeretjük” – tette hozzá Balázs Klári, Korda György pedig mások országot emlegetett: „Oda mennénk, ahol mindig jó idő van. Spanyolországot gondoltam.”
Korda György házassága tartós tehát, de volt egy felesége Balázs Klári előtt is, ő nemrég hunyt el. Az énekes a közelmúltban elmondta, mely dalai kihagyhatatlanok, és melyik az, amely komolyabb kihívást jelent neki. Korda György koncertjei több generációt szórakoztatnak már évtizedek óta, az egészen más zenei műfajban jegyzett Ganxsta Zolee a minap legendaként beszélt róla.
