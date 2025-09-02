Hoppá, mit tudtunk meg! Külföldre költözne Korda György és Balázs Klári

„Nagyon intenzív nyár volt, gyönyörű koncertek vannak mögöttünk, az összes nagy fesztiválon ott voltunk. Mindig tele volt a nézőtér, csodálatos! Ha többet nem lépnének színpadra, ez a nyár már szép befejezés lenne” – lelkesedett Balázs Klári a Bochkor című rádióműsor szeptember 1-i adásában, a Retro Rádión. Korda György a visszavonulásról is beszélt az adásban, de jelezte, hogy ez még odébb van.

Korda György és Balázs Klári nem vonulnak vissza még (Fotó: Molnár Péter / Hajdú-Bihari Napló)

„Sokszor gondol arra az ember, mi lesz, hogy lesz… Én januárban 87 éves leszek, ha Isten is megsegít. Egyszer-kétszer beszélgettünk erről, nehéz ez, amikor eljut az ember agyáig. Ez nem olyan pálya, hol 90 évesen is megírnak egy szerepet a színművésznek, hogy járókerettel is megcsinálja. Ott tudnak segíteni, de itt ki kell nézni, másfél óráig ott kell lenni, énekelni kell” – magyarázta az énekes, majd hozzátette:

Minden reggel úgy ébredek fel, hogy drága Istenem, köszönöm, hogy vigyáztál rám. Nincs olyan énekes, aki hatvannyolc éve folyamatosan énekel. Ha majd hetvenet eltöltök a színpadon, akkor csináljunk egy értékelést!

Balázs Klárival 46 éve vannak együtt színpadon, azóta együtt alszanak egy ágyban. Az énekes elárulta, hogy le kellett cseréni a régit, mert kicsi volt, ő éjjel elterült, és "belepasszírozta" Klárikát a falba. „Két méter 80 centi széles, két méter hosszú, mikrofonnal tudunk beszélgetni egymással” – tréfálkozott Korda, Balázs Klári pedig megjegyezte, hogy férje éjjel, alvás közben "nem fordul, hanem vetődik."

Korda György kora ellenére sem áll meg

A táncdalénekes elmondta, hogy rengeteg szép dolog történt vele, nagy megtiszteltetés érte többször. Meghatotta, hogy Budapest 7. kerületében, ahol született, egy sarkon az arcképét festették a földre. „Innen indultam. Az, hogy lépkednek rajtam, az másik ügy” – viccelődött.

Kazincbarcikán egy fa alatt réztábla jelzi, hogy a fa Balázs Klárié és Korda Györgyé, a debreceni állatkert igazgatónője pedig arra kérte fel őket, hogy két vízilónak legyenek örökbefogadó szülei.

Ha nem vagyok tiszteletlen, miért egy vízilóról jutottunk eszébe?

- érdeklődött viccelődve Korda, majd kiderült, hogy Linda és Szigfrid sok évtizede békében, szimbiózisban élnek, innen jött az ötlet.