Balázs Klári a kezdetekről: „Soha semmi más nem érdekelt, csak a zene”

Korda György Balázs Klári nélkül már szinte elképzelhetetlen, ugyanez igaz fordítva is. A két név annyira összefonódott az elmúlt évtizedekben, hogy már nincs is olyan esemény, ahová ne együtt érkeznének. De kicsoda tulajdonképpen Balázs Klári és honnan indult?

Balázs Klári már egészen fiatalon tudta, hogy a zene lesz az élete (Fotó: Szabolcs László)

Balázs Klári: „Éreztem, hogy itt fogok kikötni, csak nagyon féltem”

Az énekesnő családjában hatan vannak testvérek, mint mondja, nem volt egyszerű az elején, hiszen testvérei jól tanultak és okosak is voltak, őt pedig egyedül a zene érdekelte igazán.

„Engem soha semmi más nem érdekelt igazán, csak a zene és annak sokféle formája, már kicsi koromban is. Úgyhogy éreztem, hogy ott fogok kikötni, csak nagyon féltem tőle, mert semmilyen ismerettségem nem volt, nem tudtam, hogy ezt hogy kell csinálni.”

13-14 évesen már úgy érezte, hogy meg kell állnia a saját lábán, hiszen ekkoriban volt már olyan bátyja, aki kirepült otthonról és olyan is, aki egyetemre járt. „Valahogy mégis olyan erőt éreztem magamban, hogy hihetetlen” Balázs Klári elárulta, hogy egyik általános iskolai tanárára azóta is nagyon nagy szeretettel gondol, aki már akkor megmondta: ezzel a lánnyal még később is találkozhatunk majd.

Én nem gondoltam, hogy ez így lesz, mert én nem voltam elszánt, hogy minden áron meg akartam csinálni, hogy a közértben is felismerjenek. Volt olyan ismerősöm, aki azt mondta, hogy mindegy, milyen áron, csak ismert akar lenni, hogy a boltban is felismerjék, nekem ez eszembe se jutott. Ez nem erről szól. Én azért akartam, mert én nagyon szerettem ezt.

Balázs Klári fiatalon mégis a szépségipar felé orientálódott

Balázs Klári az érdeklődés ellenére a szépségipar irányába indult el az érettségi után, mert nem bízott benne, hogy sikerülhet az énekesi pálya. Többek között a kozmetikusi iskolában megszerzett tudásának köszönheti, hogy a sminkje a mai napig is mindig tökéletes, az arcbőre pedig hibátlan állapotban van.