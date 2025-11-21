Korda György ma már ritkán vállalkozik a vezetésre: Elárulta, miért

Korda György nemrég hatalmas elismerést kapott feleségével, Balázs Klárival együtt. A mostani időjárás viszont könnyen elronthatja bárki kedvét: a Korda-házaspár most lapunknak arról beszélt, mennyiben változik az életük télen.

Korda György és Balázs Klári már most visszasírja a nyarat (Fotó: Mediaworks)

Korda György alkalmazkodni próbál az időjáráshoz

Korda György és Balázs Klári nemrég Újbuda díszpolgárai lettek, aminek természetesen rettenetesen örültek, ám nem tagadják, hogy a téli, zord idő bizony az ő hangulatukra is hatással van.

Egy ilyen időszakban két döntést tud hozni az ember. Az egyik, hogy elutaznak valami meleg helyre, például Spanyolországba, de mi nem így állunk hozzá, bár sokan ezt képviselik. A munkánk sem engedi meg, mivel ebben az időszakban rengeteg szép fellépésünk van és nem hagyhatjuk cserbe a rajongókat

– mondta lapunknak Gyuri bácsi. A művész úr elárulta, hogy ők másképp állnak a téli időszak elé és szerinte ez így normális.

Mi inkább csak alkalmazkodunk. Mindketten rétegesen felöltözünk és próbáljuk a tél szépségeit megfogni. Azért itt a karácsony meg az újév, amik megadják ennek az évszaknak a gyönyörét

– árulta el Korda György.

Korda György fellépéseinek mennyisége elmondása szerint kicsit csökkenni fognak jövőre (Fotó: Szabolcs László)

Korda György kora miatt jobban odafigyel

Ilyenkor azért már csúszósak az utak, emiatt persze jobban vigyáznom kell magamra. A korom miatt ilyenkor csak akkor ülök autóba, amikor muszáj. A fellépések miatt kötelező olykor, de a fővárosi közlekedés ilyenkor még veszélyesebb

– mesélte lapunknak Gyuri bácsi. Az eMeRTon és Fonogram-díjas énekes jól bírja ezt a hideg időjárást is, annak ellenére, hogy nyári gyereknek tartja magát.

Sokkal jobban szeretem a meleget és a napsütést, szóval ilyenkor csak túlélek. Nincs is nagyon téli ruhánk, mert nagyon nem szeretjük, inkább rétegesen öltözködök csak. Viszont a tél arra tökéletes, hogy tudjak nyugodtan tervezgetni, mivel ilyenkor kevesebb a fellépés

– számolt be mindennapjairól a Reptér énekese, aki januárban ünnepli a születésnapját.