„Összeomlás van” – Teljes sokk! Mi lesz Kálloy Molnár Péter utolsó projektjének sorsa?

Tegnap, december 1-én délután derült ki, hogy Kálloy Molnár Péter elhunyt. A tragédia annyira váratlan volt, hogy a rajongók és kollégák legtöbbje el sem akarta hinni, amikor szembesült a hírrel. Mára azonban mindenkiben tudatosult, hogy az ikonikus színművész valóban itt hagyta a földi színpadot. Hivatalos információkat arról ugyan nem közöltek, hogy Kálloy Molnár Péter miben halt meg, de a család annyit elárult, hogy egy rövid lefolyású, de súlyos betegsége győzte le. A színész feltehetően maga sem számított erre a forgatókönyvre, hiszen nemrég kezdett új projektbe, aminek egy hónappal ezelőtt volt a premierje. Ennek részese Kovács Áron is, aki most elárulta, mit gondol, milyen folytatás vár az előadásra.

Kálloy Molnár Péter halálának oka egy gyors lefolyású betegség volt, amiről társulatának tagjai sem sejtették, hogy ennyire súlyos (Fotó: Facebook)

Kálloy Molnár Péter betegsége ellenére megálmodta, megvalósította és sikerrel be is mutatta legújabb projektjét, az Ez Tiszta Őrület című improvizációs Activity előadást, amiben megannyi elismert művésszel játszott együtt. A viszonya a kollégáival egytől egyig nagyon szoros volt, így érthető módon mindannyiukat letaglózták a történtek. Erről most Kovács Áron mesélt a Borsnak.

Van egy közös csoportunk, és ott most nyilván teljes összeomlás van. Mindenkiből kiszakadt aminek ki kellett szakadnia, és még semmiképp sem tartunk ott, hogy beszélgessünk a jövőről, de mivel vannak leszervezett előadások, ez előbb-utóbb óhatatlanul sorra fog kerülni. De egyelőre még mindenki az emlékeket veszi elő, és az együtt töltött időkre emlékszik, és törteteket ír a csoportba

– mesélte nehéz szívvel Áron.

„Ez az ő ötlete volt, az ő kezdeményezése, és szerintem úgy illik, hogy mi ezt vigyük tovább, nem elfelejtve, és mindig tiszteletben tartva azt, hogy ez tőle indult, hiszen kvázi neki köszönhetjük ezt az ötletet. És bár ez csak a magán véleményem, de azt gondolom, hogy ha a tisztesség, és a méltóság megvan, akkor ezt már csak az emlékéért is vinnünk kell tovább. De persze én csak egy szereplő vagyok, így a döntés nem rajtam áll” – tette még hozzá a jövővel kapcsolatban.

Kovács Áron szerint a csapat minden tagja támogatni fogja Kálloy Molnár Péter gyerekeit és feleségét (Fotó: László Szabolcs / hot magazin!)

Kálloy Molnár Péter családja minden támogatást megkap

A műsorvezető azt is kijelentette, hogy nem csak ő személyesen, de valószínűleg a társaság minden tagja Kálloy Molnár Péter felesége és gyerekei mellett áll majd ebben a nehéz időszakban.

Borzasztó ez az egész, és nagyon együtt érzünk a gyermekeivel, a feleségével. Ha a saját családomra gondolok, ilyenkor mindig összefacsarodik a szívem. Szinte el sem tudom képzelni, hogy mekkora veszteséget élnek meg. Úgyhogy szerintem akkor sem árulok el túl nagy titkot, ha azt mondom, hogy ezzel kapcsolatban a társulat is felveszi majd a kesztyűt, és a családot mindenképpen támogatni fogjuk. Biztosan veszem, hogy megtaláljuk a módját, hogy segítsük őket

– mondta Áron lapunknak.