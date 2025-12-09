Ez lesz Kálloy Molnár Péter utolsó projektjének sorsa: „Pétert helyettesíteni nem lehet”

Az egész országot megrázta, amikor december 1-én kiderült, Kálloy Molnár Péter elhunyt. A színészt az egész ország, és kollégái is imádták, és természetesen rengetegen gyászolják, köztük az Ez Tiszta Őrület társulata, ami a művész utolsó projektje volt. A különleges improvizációs Activity előadás premierére november 5-én, egy hónappal a színész halála előtt került sor. A műsor hatalmas siker volt, így decemberre még kettő, a jövő évre pedig legalább 7 elődadást tűztek ki, de a produkció megálmodójának halálával ezek sorsa kérdésessé vált. De most végre megérkezett a hivatalos bejelentés.

Kálloy Molnár Péter szerepei mellett saját projektekbe kezdett, ilyen volt az Ez Tiszta Őrület is, aminek sikerét már nem élvezhette ki (Fotó: Gáll Regina)

Kálloy Molnár Péter betegsége ellenére belevágott egy új projekt megvalósításába, ami nem mást, mint az Ez Tiszta Őrület című improvizációs Activity előadás. A formabontó produkció premierje hatalmas siker volt, ahol olyan sztárok szerepeltek, mint Gubik Petra, Harsányi Levente, Kovács Áron vagy éppen Hajdu Steve. Ám sajnos Péter a folytatást már nem élhette meg, és halálával az egész produkció jövője kérdésessé vált. Most végre kiderült mit terveznek.

Kedves Nézőink! Szeretett társulati tagunk, Kálloy Molnár Péter pótolhatatlan hiányával együtt kell továbbmennünk, és ez mindannyiunk számára mélyen megrendítő időszak. Az előszilveszteri előadásunkon Szabó Kimmel Tamás csatlakozik hozzánk. Tudjuk, hogy Pétert helyettesíteni nem lehet, de Tamás vállalta, hogy alázattal, Péter iránti tisztelettel és a tőle megszokott művészi odaadással lép be a produkcióba

– jelent meg az Ez Tiszta Őrület Facebook-oldalán.

„A csapat szívvel és teljes erővel dolgozik azon, hogy az előadás szellemisége, ereje és Péter öröksége méltón folytatódjon a színpadon. Hálásak vagyunk Tamásnak, hogy ebben az érzékeny időszakban mellénk áll. Hálásak vagyunk Nektek, nézőknek is, hogy szeretettel és megértéssel kíséritek a társulatot. Péter emléke minden pillanatban velünk lesz” – írták.

Kovács Áron Kálloy Molnár Péter családja mellé áll a gyászban, de a műsorvezető szerint a színész örökségét is tovább kell vinniük (Fotó: Facebook)

Kovács Áron örül, hogy megtartják Kálloy Molnár Péter örökségét

Bár Kálloy Molnár Péter fiatalon távozott, hiszen csak 55 éves volt, de munkássága nagyon meghatározó volt a magyar színházi és filmes világban. Ezek után érthető, hogy Kovács Áron már a színész halála napján úgy gondolta, az lenne igazán méltó, ha nem hagynák veszni ezt az örökséget.

Nyilván egy pótolhatatlan veszteség a halála, de úgy gondolom, hogy azt akarná, hogy ez menjen is tovább. Ahogy ismertem őt, azt hiszem, ő röhögne és azt mondná, hogy gyerekek vicceltek velem? Megőrülök! Ne hozzatok már rám szégyent, toljátok!

– mondta Kovács Áron december 1-én a Borsnak.