„Rengeteg terve volt...” – John Travoltával készült volna Kálloy Molnár Péter utolsó filmje: megszólalt a rendező

A Kálloy Molnár Péter halála okozta sokkból továbbra sem tértünk magunkhoz. A hazai színház-, film- és szinkronvilág legendája mindössze 55 éves korában hagyott itt bennünket. A mindig ragyogó szemmel a jövőbe tekintő Kálloy nagybetűs alkotóművész volt, aki rengeteg, már soha meg nem valósuló ötletet hagyott maga után. A több mint egy évtizede készülő, utolsó filmjét sem láthatja már sosem, illetve az az álma sem fog teljesülni, hogy az általa írt filmben együtt játszhasson John Travoltával. Erről egyik közeli barátja beszélt most a Borsnak.

Kálloy Molnár Péter betegsége és halála rengeteg jövőbeli tervet húzott keresztbe (Fotó: Czinege Melinda / Hajdú-Bihari Napló)

„Nem volt még egy ilyen színész, mint Kálloy Molnár Péter!”

Az amerikai sivatagi tájon, valamint az idén átadott fóti United Illusions stúdióban, Tom Hanks testvérével, Jim Hanksszel közösen forgatott Two minutes to midnight című misztikus thrillerben lesz látható utoljára Kálloy Molnár Péter. A filmet Hatvani Balázs rendezi, aki az elhunyt Kálloy egyik legjobb barátja volt. A gyászoló direktor a Borsnak árulta el, hogyan telt a forgatás, és milyen színész, és ami még fontosabb: milyen ember volt valójában Kálloy Molnár Péter:

Mindenben segített: ha kellett, lámpákat cipelt, ha kellett, jelmezt vadászott velünk, ha kellett, segített a feszült helyzetekben, vagy akár reggelinél megkente a már-már hagyománynak számító bageleket mindenkinek. Egyetlen ilyen hazai színész nincs még egy!

− kezdte a fiatal rendező.

Kálloy Molnár Péter öreg barátját, Hatvani Balázst is teljesen lesújtotta a színész halála (Fotó: Mate Krisztian)

Hatvani emellett lapunknak azt is elárulta, meddig kell még várni a Kálloy Molnár Péter-filmek rajongóinak, hogy kedvencüket újból láthassák, ám az még képlékeny, milyen platformon fog megjelenni a misztikus mű:

A film jövő év elején lesz bemutatva, valószínűleg streamingen, de ha lehetséges, egy limitált, rövid mozis vetítés előzné meg ezt, hasonlóan a nemrég bemutatott Frankensteinhez. Peti jelenetei leforogtak nagyrészt. Még pótforgatás hiányzik, azt filmtrükkel készítjük el. Tudom, mennyire sok terve volt Petinek, van közösen írt kész forgatókönyvünk is, End Of The Road címmel (amit most leírni is nehéz), azt csináltuk volna következőként…

− vallott közös terveikről lapunknak Hatvani.