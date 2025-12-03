„Rengeteg terve volt...” – John Travoltával készült volna Kálloy Molnár Péter utolsó filmje: megszólalt a rendező

A Kálloy Molnár Péter halála okozta sokkból továbbra sem tértünk magunkhoz. A hazai színház-, film- és szinkronvilág legendája mindössze 55 éves korában hagyott itt bennünket. A mindig ragyogó szemmel a jövőbe tekintő Kálloy nagybetűs alkotóművész volt, aki rengeteg, már soha meg nem valósuló ötletet hagyott maga után. A több mint egy évtizede készülő, utolsó filmjét sem láthatja már sosem, illetve az az álma sem fog teljesülni, hogy az általa írt filmben együtt játszhasson John Travoltával. Erről egyik közeli barátja beszélt most a Borsnak.
Az amerikai sivatagi tájon, valamint az idén átadott fóti United Illusions stúdióban, Tom Hanks testvérével, Jim Hanksszel közösen forgatott Two minutes to midnight című misztikus thrillerben lesz látható utoljára Kálloy Molnár Péter. A filmet Hatvani Balázs rendezi, aki az elhunyt Kálloy egyik legjobb barátja volt. A gyászoló direktor a Borsnak árulta el, hogyan telt a forgatás, és milyen színész, és ami még fontosabb: milyen ember volt valójában Kálloy Molnár Péter:
Mindenben segített: ha kellett, lámpákat cipelt, ha kellett, jelmezt vadászott velünk, ha kellett, segített a feszült helyzetekben, vagy akár reggelinél megkente a már-már hagyománynak számító bageleket mindenkinek. Egyetlen ilyen hazai színész nincs még egy!
− kezdte a fiatal rendező.
Hatvani emellett lapunknak azt is elárulta, meddig kell még várni a Kálloy Molnár Péter-filmek rajongóinak, hogy kedvencüket újból láthassák, ám az még képlékeny, milyen platformon fog megjelenni a misztikus mű:
A film jövő év elején lesz bemutatva, valószínűleg streamingen, de ha lehetséges, egy limitált, rövid mozis vetítés előzné meg ezt, hasonlóan a nemrég bemutatott Frankensteinhez. Peti jelenetei leforogtak nagyrészt. Még pótforgatás hiányzik, azt filmtrükkel készítjük el. Tudom, mennyire sok terve volt Petinek, van közösen írt kész forgatókönyvünk is, End Of The Road címmel (amit most leírni is nehéz), azt csináltuk volna következőként…
− vallott közös terveikről lapunknak Hatvani.
A korábban számos hollywoodi sztárral, például a Terminátor vagy az Alien-franchise-ból ismert Lance Henriksennel vagy a Star Wars-filmek Luke Skywalkerével, Mark Hamill-lel is együtt dolgozó Hatvani az End Of The Road (magyarul: Az út vége) főszerepére a társírót, a halálával a kollégák és rajongók tömkelegét megsirató Kálloy Molnár Pétert nézte ki, aki egy igazi világsztárt szeretett volna maga mellé ebben a talán már soha el nem készülő moziban:
Ez egy New Yorkban játszódó, részben karácsonyi film, amiben ő az egyik főszereplő, és John Travoltát szerette volna partnerének. Ez egy csupa szív forgatókönyv és nagyon vicces is, sokszor jött írni Peti hozzám, és eljátszottuk a jeleneteket, és sírva nevettünk… Ebben a forgatókönyvben nagyon hitt, és szörnyű, hogy nem játszhatja el... Terveztük közösen a helyszínek megkeresését is már. De talán valahogy még tovább tud élni ez a könyv… miatta...
− zárta gondolatait a direktor, aki láthatóan még nem mondott le arról, hogy barátja tiszteletére egyszer vászonra varázsolja közös szkriptjüket.
Kálloy Molnár Péter halála ellenére tehát egyszer még biztosan megörvendezteti filmjei fanatikusait a Two minutes to midnight által. A karácsonyi filmek felhozatala pedig egy olyan alkotással bővülhet hamarosan, amely majd szintén az ő szellemi hagyatékának egy fontos, szívbemarkoló részlete lesz.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.