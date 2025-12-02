Ezrével búcsúznak a rajongók Kálloy Molnár Pétertől: "Már Beugrót sem fogok tudni nézni sírás nélkül!"

Mindössze 55 éves volt, mégis garantáltan mindenki ikonként fog emlékezni a december 1-jén elhunyt Kálloy Molnár Péterre. Rajongók ezreit sokkolta a gyászhír.

Kálloy Molnár Péter halála mindenkit váratlanul ért Fotó: Nagy Zoltán / bors

Rajongók Kálloy Molnár Péterről: "Egy életre beleszerettem a színházba miatta"

Eleinte csak azt lehetett tudni, hogy agresszív, gyors lefolyású betegség végzett vele, hamarosan azonban kiderült: Kálloy Molnár Péter rákos volt. Kollégái tudtak róla, de még ők is azt hitték, hogy több ideje van a legendának. "Még leírni is abszurd, hogy nyugodjon békében!" - jelentette ki közösségi oldalán Veiszer Alinda, míg a Flódni Színház arról írt: a halála előtti hetekben is aktív volt a színész. "Még alig két hete (nov. 19.) is azt mondtad, jössz, játszol. És tényleg megcsináltad!"

A közösségi oldalakon özönlenek a posztok alatt a rajongók hozzászólásai: nem ritka, hogy ezren is búcsúznak egy-egy bejegyzés alatt Kálloy Molnár Pétertől.

"Sokan állítják magukról azt hogy ők színészek - van, akinek elhisszük, és van akinek nem. Na nála speciel soha nem volt kérdés - az az improvizációs készség, az az elhivatottság, a tisztelet a nézők és a szakma iránt, szerény alázata a munka felé a profizmusát mutatta meg, szeretete a rajongók felé pedig emberségét. A kiállása páratlan volt, a lényéből áradt a művészet, és klasszisokkal több volt annál, mint amit én szavakba tudok önteni, amelyek a hír hallatán pláne elfogytak. Nyugodjon békében - hatalmas veszteség! Őszinte részvétem a családnak és a barátoknak!" - írta egy tisztelője.

"Régi szép emlékem vele: egyszer Debrecentől Budapestig együtt vonatoztunk. Hihetetlenül szerény és emberi volt ! Nagyon szerettem!" - idézett fel másvalaki egy közös emléket a gyászhír hallatán.

"Ez a ember zseni volt... nem kapott méltó elismerést mégsem. Nagyon szerettem a Beugróban is... Isten nyugosztalja" - fogalmazta meg véleményét egy másik rajongó.

A Beugró sokaknak eszébe jutott Kálloy kapcsán: "Most már Beugrót sem fogok tudni nézni sírás nélkül…" - írta egy hozzászóló. "Én sem, pedig esténként szoktuk nézni a kisfiammal" - válaszolt egy másik.