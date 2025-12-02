Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Melinda, Vivien névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezrével búcsúznak a rajongók Kálloy Molnár Pétertől: "Már Beugrót sem fogok tudni nézni sírás nélkül!"

Kálloy Molnár Péter
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 02. 11:20
gyászbúcsú
Rajongók ezrei búcsúznak az 55 évesen elhunyt színésztől. Kálloy Molnár Péter halála mindenkit megrázott.

Mindössze 55 éves volt, mégis garantáltan mindenki ikonként fog emlékezni a december 1-jén elhunyt Kálloy Molnár Péterre. Rajongók ezreit sokkolta a gyászhír.

Kálloy Molnár Péter 55 évesen hunyt el
Kálloy Molnár Péter halála mindenkit váratlanul ért  Fotó: Nagy Zoltán / bors

Rajongók Kálloy Molnár Péterről: "Egy életre beleszerettem a színházba miatta"

Eleinte csak azt lehetett tudni, hogy agresszív, gyors lefolyású betegség végzett vele, hamarosan azonban kiderült: Kálloy Molnár Péter rákos volt. Kollégái tudtak róla, de még ők is azt hitték, hogy több ideje van a legendának. "Még leírni is abszurd, hogy nyugodjon békében!" - jelentette ki közösségi oldalán Veiszer Alinda, míg a Flódni Színház arról írt: a halála előtti hetekben is aktív volt a színész. "Még alig két hete (nov. 19.) is azt mondtad, jössz, játszol. És tényleg megcsináltad!"

A közösségi oldalakon özönlenek a posztok alatt a rajongók hozzászólásai: nem ritka, hogy ezren is búcsúznak egy-egy bejegyzés alatt Kálloy Molnár Pétertől.

"Sokan állítják magukról azt hogy ők színészek - van, akinek elhisszük, és van akinek nem. Na nála speciel soha nem volt kérdés - az az improvizációs készség, az az elhivatottság, a tisztelet a nézők és a szakma iránt, szerény alázata a munka felé a profizmusát mutatta meg, szeretete a rajongók felé pedig emberségét. A kiállása páratlan volt, a lényéből áradt a művészet, és klasszisokkal több volt annál, mint amit én szavakba tudok önteni, amelyek a hír hallatán pláne elfogytak. Nyugodjon békében - hatalmas veszteség! Őszinte részvétem a családnak és a barátoknak!" - írta egy tisztelője. 

"Régi szép emlékem vele: egyszer Debrecentől Budapestig együtt vonatoztunk. Hihetetlenül szerény és emberi volt ! Nagyon szerettem!" - idézett fel másvalaki egy közös emléket a gyászhír hallatán.

"Ez a ember zseni volt... nem kapott méltó elismerést mégsem. Nagyon szerettem a Beugróban is... Isten nyugosztalja" - fogalmazta meg véleményét egy másik rajongó.

A Beugró sokaknak eszébe jutott Kálloy kapcsán: "Most már Beugrót sem fogok tudni nézni sírás nélkül…" - írta egy hozzászóló. "Én sem, pedig esténként szoktuk nézni a kisfiammal" - válaszolt egy másik.

"14 évesen láttam Benvolióként. Életem első komolyabb színházi élménye volt, és az az alakítás, ami miatt egy életre beleszerettem a színházba. Több, mint 30 év telt el, de tisztán látom magam előtt. Köszönöm" - búcsúzott egy színházrajongó.

"Korunk egyik legjelentősebb, legsokoldalúbb művésze volt, és még mennyire fiatal!" - húzta alá másvalaki.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu