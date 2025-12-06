Cseke Péter bevallotta: Orbán Viktort tartja a legnagyobb hősnek

Kecskeméten most minden a békéről szól. A Messzi István Sportcsarnok tele van emberekkel, a hírességek pedig sorban mondják el a véleményüket a Háborúellenes Gyűlésen. Cseke Péter, a kecskeméti színház igazgatója, és Bán János, a Hunyadi-sorozat írója és Kecskemét alpolgármestere is a helyszínen van. A gyűlés moderátorai, Szabó Zsófi és Rákay Philip, a DPK nagykövetei, kérdezik a vendégeket a reményről, a békéről és arról, mi ad erőt a nehéz időkben.

Szabó Zsófi és Rákay Philip kérdezte Cseke Pétert és Bán Jánost (Fotó: Mediaworks)

Cseke Péter és Bán János is a béke mellett áll

Cseke Péter a remény fontosságára hívta fel a figyelmet:

Tulajdonképpen a remény az egyik legnagyobb lehetőségünk, mert hiszen bármilyen nehéz helyzetben vagyunk, erőt és biztonságot ad, fényt mutat, azt sugallja, hogy nem kell félnünk, hiszen együtt bátrak és erősek vagyunk

– árulta el a színházigazgató. Szerinte a közösség és az összetartás ereje kulcsfontosságú, különösen olyan időkben, amikor a világ tele van bizonytalansággal.

Bán János reméli, hogy jövő ilyenkor már a múlté lesz a háború

Bán János a békéről beszélt, és azt is elmondta, mire számíthatunk a közelgő karácsony alkalmával: „Én azt gondolom, hogy karácsony közeledtével a békét és a békességet várhatjuk, bízhatunk benne. Idehaza a nemzetünkben is csitulni látszanak az indulatok, nekünk pedig erőt kell gyűjtenünk, mert nehéz küzdelmek várnak ránk. Nagyon bízom benne, hogy egy év múlva elmondhatjuk, hogy a szomszédainkban is béke van, és csitulnak a fegyverek”.

Bán János Orbán Viktorról is őszintén vallott (Fotó: YouTube)

Meg kell védeni a hazánkat a háborútól

Bán továbbá részletezte, hogy a Hunyadi-kor üzenete ma is érvényes: minden korszaknak megvannak a maga harcai:

Vitéz Jánosok írjanak, sercegjen a tolluk, a Hunyadi Jánosok élezzék a kardot, villogjon a kard, de mindannyiunkra megszabott az a küzdelem, amit meg kell küzdeni ahhoz, hogy megőrizzük az országot. A nemzet csak így tudja a következő évszázadokat is megélni, úgy, ahogy a szívünkben él, és ahogy reményeink szerint élnie kell ezután is a saját törvényeink, a saját szabályaink és a saját gondolkodásunk szerint

– fejtette ki.