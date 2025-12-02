Megtört a jég! 5 év után kibékült apjával Győzike

Győzike és édesapja kapcsolata az elmúlt években rendkívül viharos volt, tele konfliktusokkal, nyilvános üzengetésekkel és hosszú hallgatással. A családon belüli feszültségek nem most kezdődtek, korábban is voltak erős nézeteltérések közöttük, amelyek közül több a nyilvánosság elé került. A Gáspár család életébe rendszeresen bepillantást engedő műsorokból, nyilatkozatokból már korábban is látható volt, hogy apa és fia kapcsolata finoman szólva is hullámzó volt.

Győzike újra egymásra talált édesapjával? (Fotó: Máté Krisztián)

Győzike apja megbocsáthatatlan dolgot tett a showman szerint

Az egyik legkomolyabb törést az okozta, amikor idősebb Gáspár Győző - aki 9 évig egyedül élt felesége halála után -, bejelentette: új párkapcsolata van. Győzike ezt akkor nehezen tudta elfogadni, úgy érezte, apja ezzel szembemegy a roma hagyományokkal, és nyilvánosan is kifejezte, milyen fájdalmas számára, hogy édesanyja helyét bárki is átveheti. Ez a konfliktus mélyen megrázta a családot, és hosszú ideig tartó elhidegülést eredményezett. Ehhez társultak az elmúlt évek nehézségei.

Ezek után nem csoda, hogy a viszonyuk öt évig szinte teljesen megszakadt. Noha időről időre felröppent a hír átmeneti közeledésről, tartós békülésről nem lehetett beszélni. A családon belüli feszültségek újra és újra előkerültek, az apai és testvéri nexus kapcsán is, így sokan úgy gondolták, hogy talán már nem is rendeződik ez a mélyen gyökerező konfliktus. Nemrég Gáspár Győző lánya, Evelin egy műsorban elmesélte, hogy talán kezdenek rendeződni a dolgok a felek között, legalábbis Győzike és testvére Zsolti elkezdett közeledni egymáshoz. Most úgy tűnik, édesapjával is rendeződhet a viszony és Gáspár Evelinnek ebben nagy része lehet.

Eljött a kibékülés ideje?

Nagy figyelmet kapott Gáspár Győző Instagram bejegyzése, amelyben meghatódottan ír arról, hogy öt hosszú év után végre újra közös fotót készíthetett édesapjával. Egy közös karácsonyi fotózáson vettek részt, amiről videó is készült. Láthatólag nagyon megérintette Győzit ez a nem mindennapi pillanat.

Drága Istenem, hálás szívvel köszönöm Neked ezt a csodálatos decemberi első napot. Öt hosszú évet vártam erre a pillanatra, hogy édesapámmal újra közös fotót készíthessek. Meghatódva és alázattal köszönöm, hogy ez most valóra vált. Hálás vagyok mindenért

– írta a videóhoz Győzike.