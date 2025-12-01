Gáspár Evelin békét teremtett a családban: „Megtört a jég...”

Perpatvarok, balhék és nagy összeborulások jellemzik a Gáspár család, nyilvánosság előtt élt életét, amióta csak bekerültek a köztudatba. Főként Gáspár Győző és Gáspár Zsolti csörtéi sikerültek hangosra az utóbbi időben. Kettejük harca odáig fajult, hogy a showman úgy döntött, eladja azt a nógrádmegyeri ikerház-felet, melyben évtizedeket töltöttek, és aminek a másik felében Gáspár Zsolti él a családjával. Lett is ebből egy minden korábbinál nagyobb összetűzés a testvérek között, hiszen kiderült, hogy a tulajdonviszonyok nem kimondottan tisztázottak. Aztán jött Gáspár Evelin, és úgy tűnik, rendet és békét teremtett néhány jól irányzott horoggal és egyenessel. A bokszringben szépen szereplő híresség, most a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban beszélt a változásról, amit éppen a meccsei hoztak el a Gáspár család számára.

Gáspár Evelin őszintén beszélt a családban kialakult feszültségekről és arról, hogy kezd helyreállni a béke

(Fotó: YouTube)

Gáspár Evelin: „Ezért mentek tönkre viszonyok…”

„A boksznak köszönhetően, valahogy a család is egyesült. Hiszen azt tudni lehet, hogy mindenféle családtagom mondott már mindent erről a Gáspár famíliáról és a viszonyainkról.

Szerintem ebben a kérdésben mégiscsak én lenék a legautentikusabb forrás, hiszen viszonylag pártatlan vagyok”

– kezdte a stúdióban Gáspár Győző lánya, aki kibökte, hogy tulajdonképpen minden családi viszály forrása a pénz volt.

„Nem is igazán szeretnék ebbe belemenni mert lojális vagyok és mindenkit úgy fogadok el, ahogy van. Egy dolgot azért elmondanék. A pénz nagyon csúnya megrontója itt a kapcsolatoknak. Ezért mentek tönkre viszonyok… Már azért is megérte elvállalnom ezt a műsort, hogy a papám eljött és megnézett. Két meccsemet is végigszurkolta, szívvel, lélekkel. Ráadásul ott voltak az unokatestvéreim és a Zsolti is. Úgy, hogy előtte alig álltak szóba egymással. Megtört a jég…” - fogalmazott Gáspár Evelin.

Gáspár Győző és Gáspár Zsolti között évek óta hűvös a viszony. Gáspár Evelin menetelése hozta újra össze a családot

(Fotó: YouTube)

Érdekes ez a kapcsolat és szerintem így is marad”

A fiatal híresség ezután elárulta, hogy a bokszon túl, egy sajnálatos esemény is közrejátszott abban, hogy a Gáspár család, hosszú idő óta először, egy nagy, közös karácsonyozásra, vagy legalábbis egy szilveszteri bulira készül idén. „Sajnos volt egy haláleset is a családunkban nemrég. Volt egy halotti tor is, amire mindenki eljött, és végre beszélgettünk egymással. Apunak most vannak is tervei, hogy a széles családnak szervez egy előkarácsonyt, vagy egy újévi bulit. Nyit a rokonság felé és ezt jó látni” – árulta el Evelin, majd kitért az édesapja és Zsolti gazda viharos kapcsolatára is.

„Zsolti és apu kapcsolata elég viszontagságos.

Valamelyik nap nagyon kedvesen beszélnek egymással, másnap pedig a legcsúnyább dolgokat vágják egymás fejéhez. Attól függ, melyikük, hogy kelt fel, és melyiküknél hol van a tűréshatár küszöbe. Érdekes ez a kapcsolat és szerintem így is marad” – mondta az idősebb Gáspár lány, aki szerint a nógrádmegyeri ház körül is kezd kristályosodni a megoldás.