Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Elza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gáspár Evelin békét teremtett a családban: „Megtört a jég...”

Gáspár Győző
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 09:30
Gáspár Zsolti Gáspár ZsoltGáspár Evelin
Aligha kell hosszan részletezni, miként és miért romlott meg a viszony a két testvér között, hiszen a fivérek sokszor bonyolódtak hangos vitába egymással az újságokon keresztül is. Gáspár Győző és Gáspár Zsolti között azonban csitulni látszanak a kedélyek. Gáspár Evelin erről is mesélt Hajdú Péter műsorában.
Bors
A szerző cikkei

Perpatvarok, balhék és nagy összeborulások jellemzik a Gáspár család, nyilvánosság előtt élt életét, amióta csak bekerültek a köztudatba. Főként Gáspár Győző és Gáspár Zsolti csörtéi sikerültek hangosra az utóbbi időben. Kettejük harca odáig fajult, hogy a showman úgy döntött, eladja azt a nógrádmegyeri ikerház-felet, melyben évtizedeket töltöttek, és aminek a másik felében Gáspár Zsolti él a családjával. Lett is ebből egy minden korábbinál nagyobb összetűzés a testvérek között, hiszen kiderült, hogy a tulajdonviszonyok nem kimondottan tisztázottak. Aztán jött Gáspár Evelin, és úgy tűnik, rendet és békét teremtett néhány jól irányzott horoggal és egyenessel. A bokszringben szépen szereplő híresség, most a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban beszélt a változásról, amit éppen a meccsei hoztak el a Gáspár család számára. 

Gáspár Evelin őszintén beszélt a családban kialakult feszültségekről és arról, hogy kezd helyreállni a béke.
Gáspár Evelin őszintén beszélt a családban kialakult feszültségekről és arról, hogy kezd helyreállni a béke
(Fotó: YouTube)

Gáspár Evelin: „Ezért mentek tönkre viszonyok…”

„A boksznak köszönhetően, valahogy a család is egyesült. Hiszen azt tudni lehet, hogy mindenféle családtagom mondott már mindent erről a Gáspár famíliáról és a viszonyainkról. 

Szerintem ebben a kérdésben mégiscsak én lenék a legautentikusabb forrás, hiszen viszonylag pártatlan vagyok”

 – kezdte a stúdióban Gáspár Győző lánya, aki kibökte, hogy tulajdonképpen minden családi viszály forrása a pénz volt. 

„Nem is igazán szeretnék ebbe belemenni mert lojális vagyok és mindenkit úgy fogadok el, ahogy van. Egy dolgot azért elmondanék. A pénz nagyon csúnya megrontója itt a kapcsolatoknak. Ezért mentek tönkre viszonyok… Már azért is megérte elvállalnom ezt a műsort, hogy a papám eljött és megnézett. Két meccsemet is végigszurkolta, szívvel, lélekkel. Ráadásul ott voltak az unokatestvéreim és a Zsolti is. Úgy, hogy előtte alig álltak szóba egymással. Megtört a jég…” - fogalmazott Gáspár Evelin.

Gáspár Győző és Gáspár Zsolti között lvek óta hűvös a viszony. Gáspár Evelin menetelése hozta újra össze a családot
Gáspár Győző és Gáspár Zsolti között évek óta hűvös a viszony. Gáspár Evelin menetelése hozta újra össze a családot 
(Fotó:  YouTube)

Érdekes ez a kapcsolat és szerintem így is marad”

A fiatal híresség ezután elárulta, hogy a bokszon túl, egy sajnálatos esemény is közrejátszott abban, hogy a Gáspár család, hosszú idő óta először, egy nagy, közös karácsonyozásra, vagy legalábbis egy szilveszteri bulira készül idén. „Sajnos volt egy haláleset is a családunkban nemrég. Volt egy halotti tor is, amire mindenki eljött, és végre beszélgettünk egymással. Apunak most vannak is tervei, hogy a széles családnak szervez egy előkarácsonyt, vagy egy újévi bulit. Nyit a rokonság felé és ezt jó látni” – árulta el Evelin, majd kitért az édesapja és Zsolti gazda viharos kapcsolatára is

„Zsolti és apu kapcsolata elég viszontagságos. 

Valamelyik nap nagyon kedvesen beszélnek egymással, másnap pedig a legcsúnyább dolgokat vágják egymás fejéhez. Attól függ, melyikük, hogy kelt fel, és melyiküknél hol van a tűréshatár küszöbe. Érdekes ez a kapcsolat és szerintem így is marad” – mondta az idősebb Gáspár lány, aki szerint a nógrádmegyeri ház körül is kezd kristályosodni a megoldás. 

„Az úgy alakult, hogy a telek, amin az én nevemen lévő ház áll, valahogy az unokatestvérem nevére került. Itt megtörténtek a beadványok ügyvédi részről is, hogy rendeződjenek a dolgok, mert valahogy nem sikerült megállapodni. De mostanra ez rendeződni látszik. Apáék el akarták adni azt a házat, de végül most mégsem” – zárta le a témát Gáspár Evelin

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu