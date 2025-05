„Hazudik” – Gáspár Zsolti reagált Győzike súlyos vádjaira

Hajdú Péter legújabb vendége Gáspár Győző lesz, aki többek között a Gáspár Zsoltival való családi viszonyáról beszélt a műsor előzetesében. „Sokan azt hiszik, hogy mi Gáspárok buták vagyunk, de addig jó, míg annak hisznek minket. Ez van” – kezdte mondandóját Győzike, mire a műsorvezető megkérdezte, hogy ezzel dicséri vagy szidja a testvérét.

Gáspár Győző testvére Győzike állítása szerint elvette tőle a telket Fotó: TV2/hot! magazin

Gáspár Győző szerint Zsolti elvette tőle a házat

„Én nem szidom! Most miért szidjam? Azért, mert elvette tőlem a házat? 29 év után? Meghirdettem a házat, hogy eladjuk az otthonunkat, és jött egy vevő, már mentünk volna az ügyvédhez, és akkor szembesültünk vele, hogy ez a ház, ez nem a miénk. Én ebbe betegedtem bele tavaly szeptemberben. Most bíróságon van az ügy” – folytatta Győzi, aki elmondása szerint megkérdezte Evelintől, hogy eladta-e a telket, mire idősebbik lánya azt válaszolta, hogy nem. Ettől függetlenül mégis ott van rajta Gáspár Evelin aláírása. A súlyos vádakkal gyanúsított testvér, Gáspár Zsolti most a Borsnak nyilatkozott az ügy kapcsán.

Győző testvére nem hagyta szó nélkül a súlyos vádakat

A kérdéses telek a lányom nevén van, a rajta álló ház Győző lánya nevén. Ez a szüleink rendelkezése volt évekkel ezelőtt, amikor a lányok még kiskorúak voltak. Édesanyánk 2015-ben hunyt el, tehát az állapot már ezt megelőzően kialakult. Ennek megfelelően büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy Győző hazudik, ha azt állítja, hogy valami csalárd, vagy jogellenes módon került a lányom nevére a földterület, amin a háza áll

– írta meg véleményét lapunknak a Farm VIP gazdája.

Gáspár Zsolti kifejtette, hogy mivel az említett ház Gáspár Győző legidősebb lányának nevén van, emiatt ő azt nem „csalhatta el tőle”. Zsolti szerint ha bátyja ilyet állított, akkor hazudik, vagy nem tudja, miről beszél. Ugyanis elmondta, hogy Győzike a mai napig ebben a házban él családjával zavartalanul. „Én soha semmiben nem akadályoztam a használatot” – közölte Zsolti, aki elárulta, hogy pontosan milyen kapcsolatot ápol idősebb testvérével.

Gáspár Zsolti nem örül annak, hogy a testvére ilyen súlyos dolgokat állított róla Hajdú Péter vendégeként Fotó: Szabolcs László/hot! magazin

Gáspár Zsolti szerint Győzike nem kér a segítségből

Nem vagyunk jó kapcsolatban, de ez nem rajtam múlik. Én igyekszem minél kevesebbet foglalkozni vele, mindig ő hozza szóba a mi viszonyunkat. Győző saját maga vallotta be a kamerák előtt, hogy bipoláris személyiségzavara van, illetve gyógyszerfüggő és borderline szindrómában szenved. Érdemes tehát a szavainak az igazságtartalmát ezeknek megfelelően értékelni. Ő egy beteg ember, akit segíteni kéne, de ő már annyiszor harapott bele a segítő kézbe, hogy a saját nyugalmam érdekében inkább elkerülöm a vele való találkozást

– zárta a beszélgetést Gáspár Zsolti.