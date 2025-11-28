Nincs több titok: Megérkezett az exkluzív videó Emilio lányának esküvőjéről

Múlt hét pénteken, november 21-én hatalmas örömünnep volt a Bangó család háza táján, hiszen Jellinek Tina első házasságából született gyermeke, Emilio nevelt lánya, Gáspár Tina végre kimondta a boldogító igent. A fiatal házasok nem siették el a házasságkötést, hiszen a lánykérés után hat évet vártak a menyegzővel. Most azonban lezajlott a nagy nap, ahova csak a Bors kameráit engedték be, mi pedig szállítjuk is az exkluzív részleteket a hatalmas, hamisítatlan roma esküvőről.

Fényűző luxusesküvő keretein belül ment férjhez Emilio és Jellinek Tina lánya, kis Tina (Fotó: Bors)

Nem csak kis Tina és Norbi életében volt nagy nap a november 21., hiszen az egész család együtt ünnepelt. Ez persze azért is nagy szó, mert Bangó Margit lánya, Bangó Marika családja évekig haragban volt Emilioékkal, aminek most végre pont került a végére, ami leginkább az énekesnek köszönhető.

„Jött egy olyan kérdés Tinikémtől, hogy ha lesz esküvő, azt hogyan gondoljuk, ki jön, ki nem, és akkor ez a hang nagyon megérintette a szívemet. Szóval azt mondtam, hogy figyelj lányom, nagyon szeretlek, és a szeretet tettek nélkül halott. Ezért mondtam neki, hogy fogd meg a telefonodat, hívd fel a családtagokat és én bocsánatot kértem tőlük, és azután mindenki így tett” – idézte fel az örömapa.

Sajnos ez nem volt titok, hogy 15 hosszú év választott el minket a családomtól, a testvéreimtől, szüleimtől, de nem is erre tekintünk vissza, hanem hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy most együtt örülhetünk, és szeretetben, békességben vagyunk. És most azt mondjuk, hogy a következő időszakban kéz a kézben, egymást el nem engedve haladunk tovább az úton

– vallotta be Tina.

A nagy napnak köszönhetően végre Bangó Margit családja is kibékült, véget ért a 15 éves viszály (Fotó: Bors)

Emilioék csak Bangó Margitot hiányolták

A nagy békülésről, és ünneplésről egyedül a drága mama hiányzott, ugyanis Bangó Margit épp orvosi kezelés alatt állt, ami nem engedte, hogy dédunokája mellett legyen. Ennek ellenére természetesen nagyon örül a fiatalok boldogságának.

Sajnos, most fizikálisan nem tudott velünk lenni, de lélekben igen, és folyamatosan tartjuk vele a kapcsolatot. Bízunk benne, hogy hamarosan együtt tudunk majd örülni vele, és nyáron, ha az Isten megengedi, akkor a nagy lagzit azt viszont ki fogja énekelni

– árulta el Bangó Margit unokája, Tina.