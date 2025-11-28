Nincs több titok: Megérkezett az exkluzív videó Emilio lányának esküvőjéről

Múlt hét pénteken, november 21-én hatalmas örömünnep volt a Bangó család háza táján, hiszen Jellinek Tina első házasságából született gyermeke, Emilio nevelt lánya, Gáspár Tina végre kimondta a boldogító igent. A fiatal házasok nem siették el a házasságkötést, hiszen a lánykérés után hat évet vártak a menyegzővel. Most azonban lezajlott a nagy nap, ahova csak a Bors kameráit engedték be, mi pedig szállítjuk is az exkluzív részleteket a hatalmas, hamisítatlan roma esküvőről.
Nem csak kis Tina és Norbi életében volt nagy nap a november 21., hiszen az egész család együtt ünnepelt. Ez persze azért is nagy szó, mert Bangó Margit lánya, Bangó Marika családja évekig haragban volt Emilioékkal, aminek most végre pont került a végére, ami leginkább az énekesnek köszönhető.
„Jött egy olyan kérdés Tinikémtől, hogy ha lesz esküvő, azt hogyan gondoljuk, ki jön, ki nem, és akkor ez a hang nagyon megérintette a szívemet. Szóval azt mondtam, hogy figyelj lányom, nagyon szeretlek, és a szeretet tettek nélkül halott. Ezért mondtam neki, hogy fogd meg a telefonodat, hívd fel a családtagokat és én bocsánatot kértem tőlük, és azután mindenki így tett” – idézte fel az örömapa.
Sajnos ez nem volt titok, hogy 15 hosszú év választott el minket a családomtól, a testvéreimtől, szüleimtől, de nem is erre tekintünk vissza, hanem hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy most együtt örülhetünk, és szeretetben, békességben vagyunk. És most azt mondjuk, hogy a következő időszakban kéz a kézben, egymást el nem engedve haladunk tovább az úton
– vallotta be Tina.
A nagy békülésről, és ünneplésről egyedül a drága mama hiányzott, ugyanis Bangó Margit épp orvosi kezelés alatt állt, ami nem engedte, hogy dédunokája mellett legyen. Ennek ellenére természetesen nagyon örül a fiatalok boldogságának.
Sajnos, most fizikálisan nem tudott velünk lenni, de lélekben igen, és folyamatosan tartjuk vele a kapcsolatot. Bízunk benne, hogy hamarosan együtt tudunk majd örülni vele, és nyáron, ha az Isten megengedi, akkor a nagy lagzit azt viszont ki fogja énekelni
– árulta el Bangó Margit unokája, Tina.
„Nagyon hálás vagyok mindenért az Istennek, a családomnak, Norbinak, de én azt gondolom, hogy bár gyönyörű szép a ruhám, és igen megadjuk a módját, de lehetett volna ez palotában, vagy egy istállóban is, mert az a legfontosabb, hogy itt a családom” – tette hozzá kis Tina is.
Nem is csoda, hogy az ifjú feleségnek a család a legfontosabb, hiszen hamarosan ő maga is édesanya lesz. Úgy bizony, Bangó Margit ükunokája már úton van, ugyanis kis Tina és férje az esküvő után jelentették be a családnak, hogy első gyermeküket várják, egy kisfiút, aki édesapja után a Norbert nevet kapja majd.
„Már most egymás ellen nézegetjük Emillel a babadolgokat, a babakocsikat, teljes lázban vagyunk. Szóval nem is tudom, mi lesz velünk, ha meglátjuk a picit, szerintem szerelem. Nem lesz gond, hogy ki vigyázzon majd a kicsire” – mondta boldogan a leendő nagymama, Jellinek Tina.
Mindez persze szinte meseszerűen hangzik, de vajon az örömszülők mit gondolnak újdonsült vejükről? Az ifjú sógornő ugyanis kezdetben nem támogatta a kapcsolatukat.
Nagyon szeretjük Norbit, ráadásul kiskora óta ismerjük, a családját is, úgyhogy tudtuk, hogy rá lehet bízni a mi féltett gyémántunkat
– jelentette ki gondolkodás nélkül Tina.
„Ő is egy muzsikus ember, ami nagyon sokat számít, és szerintem Tinikéhez abszolút muzsikus való, mert az a lélek más” – vette át a szót Emilio.
„Már 8 éve ismerjük egymást, és ebből lassan hét éve vagyunk együtt. Részemről ez egy barátságnak indult, az ő részéről nem, de igazából szerintem én akkor még nagyon kislány voltam. Anyuéktól meg mamától is mindig azt hallottam, hogy majd ha jön az a bizonyos valaki, először velük fog beszélgetni, szóval én féltem egy kicsit ettől az egésztől” – árulta el a kapcsolatuk kezdetéről az újdonsült feleség.
Az első randi érdekessége az, hogy mivel a család ebben a témában szigorú volt, ezt adták elő. De aztán, amikor eljött az a pont, hogy Norbi elvitt először randizni, akkor mindenkitől nagyon jó reakciót kaptam, egyedül a kishúgomtól, Vivitől nem, még kaptam tőle egy kisebb pofont is, szó szerint
– mesélte nevetve.
