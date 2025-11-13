ByeAlex szeret a drogokról énekelni is: „Hajnalig nyomja, míg vérzik az orra...”

ByeAlex drogügye szinte a semmiből került elő, nem sokkal azután, hogy kiderült, T. Danny ellen kábítószer-birtoklás miatt indult eljárás. A két ügy közötti összefüggés egyelőre csupán konteo, de azért hagyjuk nyitva ezt a kérdést is! Ugyanakkor meg kell-e őszintén lepődnünk azon, hogy T-Danny után, most ByeAlex drogügye került napvilágra? Aligha, hiszen ahogy Danny, úgy Alex is gyakran nyúl a témához, amikor megszállja őt az ihlet. Az énekes pedig beismerő posztjában utalt rá, hogy a rajongói jól ismerik őt, így kvázi nincs is min csodálkozniuk: „És még valami… a dalaimban elmesélem, milyen ember vagyok. sokan szerettek, mert tudtok velem azonosulni, tudtok együtt érezni és gondolkodni velem” – olvasható a drograzzia hírének kikerülése után ByeAlex közösségi oldalára írt vallomásban.
De mire is gondolhatott itt a költő? Nos, nem túl nehéz megtalálni a ByeAlex dalok soraiban megjelenő konkrét és kevésbé konkrét utalásokat a tudatmódosításra.
A Lidokain című BSW vel közösen kiadott dalban például így:
„Élnie kell, еz a dolga
Két shot vodka, táncol a Bobba
Lidokaintól túl száraz a torka
Hajnalig nyomja, míg vérzik az orra”
De ahhoz, hogy szó essen némi tudatmódosítóról, elég belehallgatnunk a csokko címet kapó ByeAlex slágerbe, ott egy újabb szer a téma:
„Olyat mondok megint
Van ez a lány, én is ismerem (ja)
Szeretik a rossz emberek (ja-ja-ja)
Mert a vére az az amfetamin (azaz)
A csókjától bepörög a szívem (be)”
Említhetjük még a Hiroval közösen jegyzett Így hagysz el... című nótát is, ahol a nyugtató és alkohol "áldásos közös" hatásait feszegeti a szerző:
Xanax be, Martini rá, azt kéne
„Oh My God, nem vagyok gyenge
Mondja, hogy menjek
Küld el a lelke, de izgat a teste”
Mivel pedig a baj nem jár egyedül, a baj című nótában is felbukkannak a színes, bóditó gyógyszrek:
„Színes gyógyszerek
Beveszem a felét baby, jól leszek
Szorongok, ha figyelnek az emberek
Amikor ők alszanak, én ébredek
Színes gyógyszеrek
Beveszеk belőlük, boldogabb leszek”
Az új fejlemények ismeretében pedig álljon itt egy nagyon tanulságos, 2020-as eset, melynek főszereplői a droggal elcsípett ByeAlex és Pápai Joci. Utóbbi ugyanis öt évvel ezelőtt felhívta a figyelmet a ByeAlex és Manuel közös dalában elhangzó drogéltetésre:
Be vagyok tépve!
- hangzik el többször a dalban. Joci akkor felháborodásának adott hangot: „Az ártatlanokat ne húzzuk már le a mélybe, csak, hogy divatosak legyünk. Ne tegyük trendivé, hogy menő betépni! Én nem vagyok egy szentember, pontosan tudom, hogy a drog micsoda pusztításokat okoz. Fellépek olyan helyeken, ahol mély szegénységben élnek a fiatalok, találkozom olyanokkal, akik életellenes dolgokat csinálnak, konkrétan vagdossák magukat, felvágják az ereiket és én a heges kezüket írom alá. Alex egy példakép a tiniknek, ezért hatalmas felelőssége van. Mindezt úgy mondom, hogy kedvelem őt, de ebben a témában engem senki nem tud meggyőzni” - fogalmazot Sebestyén Balázsék reggeli rádióműsorában akkoriban Pápai Joci.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.