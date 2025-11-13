ByeAlex szeret a drogokról énekelni is: „Hajnalig nyomja, míg vérzik az orra...”

ByeAlex drogügye szinte a semmiből került elő, nem sokkal azután, hogy kiderült, T. Danny ellen kábítószer-birtoklás miatt indult eljárás. A két ügy közötti összefüggés egyelőre csupán konteo, de azért hagyjuk nyitva ezt a kérdést is! Ugyanakkor meg kell-e őszintén lepődnünk azon, hogy T-Danny után, most ByeAlex drogügye került napvilágra? Aligha, hiszen ahogy Danny, úgy Alex is gyakran nyúl a témához, amikor megszállja őt az ihlet. Az énekes pedig beismerő posztjában utalt rá, hogy a rajongói jól ismerik őt, így kvázi nincs is min csodálkozniuk: „És még valami… a dalaimban elmesélem, milyen ember vagyok. sokan szerettek, mert tudtok velem azonosulni, tudtok együtt érezni és gondolkodni velem” – olvasható a drograzzia hírének kikerülése után ByeAlex közösségi oldalára írt vallomásban.

ByeAlex nem ritkán a drogokhoz, vagy a piához nyúl, ha daltémát keres (Fotó: Karnok Csaba)

ByeAlex dalaiban gyakran kap helyet a drog és az alkohol

De mire is gondolhatott itt a költő? Nos, nem túl nehéz megtalálni a ByeAlex dalok soraiban megjelenő konkrét és kevésbé konkrét utalásokat a tudatmódosításra.

A Lidokain című BSW vel közösen kiadott dalban például így:

„Élnie kell, еz a dolga

Két shot vodka, táncol a Bobba

Lidokaintól túl száraz a torka

Hajnalig nyomja, míg vérzik az orra”

De ahhoz, hogy szó essen némi tudatmódosítóról, elég belehallgatnunk a csokko címet kapó ByeAlex slágerbe, ott egy újabb szer a téma:

„Olyat mondok megint

Van ez a lány, én is ismerem (ja)

Szeretik a rossz emberek (ja-ja-ja)

Mert a vére az az amfetamin (azaz)

A csókjától bepörög a szívem (be)”

Említhetjük még a Hiroval közösen jegyzett Így hagysz el... című nótát is, ahol a nyugtató és alkohol "áldásos közös" hatásait feszegeti a szerző:

Xanax be, Martini rá, azt kéne

„Oh My God, nem vagyok gyenge

Mondja, hogy menjek

Küld el a lelke, de izgat a teste”

Mivel pedig a baj nem jár egyedül, a baj című nótában is felbukkannak a színes, bóditó gyógyszrek:

„Színes gyógyszerek

Beveszem a felét baby, jól leszek

Szorongok, ha figyelnek az emberek

Amikor ők alszanak, én ébredek

Színes gyógyszеrek

Beveszеk belőlük, boldogabb leszek”